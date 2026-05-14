Qué pasa con el aguinaldo de junio 2026 con la reforma laboral: estos son los cambios

El impacto de la nueva legislación de trabajo, que introduce modificaciones claves que podría afectar el bolsillo de miles de trabajadores.

El aguinaldo se comenzar{a a cobrar durante o a fines del mes de junio.

El aguinaldo de junio 2026 volverá a pagarse en todo el país en medio de las dudas generadas por la nueva reforma laboral aprobada en en el Congreso de la Nación. Aunque la normativa introduce modificaciones importantes en distintos aspectos del empleo registrado, el Sueldo Anual Complementario (SAC) mantiene su esquema habitual y continuará siendo obligatorio para empleadores públicos y privados.

En abril una familia necesitó más de $1.469.768 para no ser pobre

En el sector privado , el aguinaldo suele abonarse antes del martes 30 de junio , aunque la legislación contempla hasta cuatro días hábiles extra para completar la acreditación —hasta el lunes 6 de julio —. A su vez, en el caso del sector público , las fechas dependen de cada provincia y organismo estatal, aunque generalmente se paga durante la última semana de junio.

La nueva legislación laboral no elimina el aguinaldo ni modifica su cálculo tradicional . Sin embargo, sí incorpora cambios indirectos vinculados a las indemnizaciones por despido , lo que generó confusión entre trabajadores y empleadores en las últimas horas.

La reciente reforma laboral introduce modificaciones, especialmente en materia de contratación, indemnizaciones y costos empresariales . Sin embargo, el Gobierno confirmó que el aguinaldo continuará pagándose de manera obligatoria y bajo el mismo mecanismo que establece la Ley de Contrato de Trabajo vigente desde 1945 .

El principal cambio relacionado con el aguinaldo aparece en el cálculo de las indemnizaciones por despido sin causa. Antes de la reforma, la liquidación indemnizatoria incluía conceptos adicionales como el proporcional de vacaciones y el proporcional del aguinaldo. Con la nueva normativa, el cálculo queda limitado únicamente a la denominada “remuneración mensual, normal y habitual”, lo que deja afuera pagos no mensuales como el SAC.

Los cambios que introduce la reforma laboral sobre el aguinaldo:

No cambia la fecha de pago del aguinaldo.

del aguinaldo. Se mantiene el pago en dos cuotas , una en junio y otra en diciembre.

, una en junio y otra en diciembre. El cálculo sigue siendo el 50% del mejor sueldo del semestre .

. El aguinaldo continúa siendo obligatorio para los empleadores.

para los empleadores. No se elimina el SAC para trabajadores registrados.

para trabajadores registrados. El aguinaldo deja de integrar el cálculo indemnizatorio por despido.

por despido. Quedan excluidos también los proporcionales de vacaciones dentro de la indemnización.

dentro de la indemnización. Las indemnizaciones podrían resultar más bajas respecto del sistema anterior.

respecto del sistema anterior. Los empleadores siguen obligados a pagar en término o pueden recibir sanciones y reclamos judiciales.

aguinaldo-contagram Algunos comienzan a hacer cálculos para saber cuánto percibirán por el pago del aguinaldo.

Quiénes pueden acceder al aguinaldo en junio 2026 con la reforma laboral

El aguinaldo alcanzará a los trabajadores registrados y beneficiarios previsionales contemplados por la legislación laboral y jubilatoria argentina. En tanto que la reforma laboral no modifica quiénes tienen derecho al SAC, por lo que el beneficio es obligatorio para quienes mantengan una relación laboral formal o cobren haberes previsionales.

En cambio, los trabajadores informales, monotributistas y personas sin aportes previsionales continuarán fuera del esquema del aguinaldo, ya que el SAC depende directamente de la existencia de aportes laborales y remuneraciones registradas.

Sectores que cobrarán aguinaldo en junio 2026:

Trabajadores registrados del sector privado.

Empleados públicos nacionales, provinciales y municipales.

Jubilados y pensionados de ANSES.

Personal de casas particulares registrado.

Trabajadores bajo convenios colectivos.

Empleados con contratos formales en relación de dependencia.

Sectores que no cobran aguinaldo:

Monotributistas.

Trabajadores informales.

Autónomos sin relación de dependencia.

Beneficiarios de programas sociales sin aportes.

Titulares de AUH y planes sociales.

Cómo se calcula el aguinaldo en junio 2026

El cálculo del aguinaldo de junio continuará realizándose sobre el 50% del mejor salario mensual bruto cobrado entre enero y junio. En caso de haber trabajado menos de seis meses, el monto se liquida de forma proporcional al tiempo trabajado durante el semestre.

Embed Calculadora SAC — Aguinaldo Ley 23.041 · Argentina · sueldo neto a cobrar Fórmula: SAC bruto = mejor sueldo bruto ÷ 12 × meses trabajados | SAC neto = SAC bruto − 17% de descuentos 1° Semestre — Enero a Junio · Vence 30/06 Mejor sueldo bruto ($) Meses trabajados en el semestre 1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses (completo) SAC bruto $ 0 − Jubilación (11%) $ 0 − Obra social (3%) $ 0 − PAMI (3%) $ 0 SAC neto 1° semestre $ 0 2° Semestre — Julio a Diciembre · Vence 31/12 Mejor sueldo bruto ($) Meses trabajados en el semestre 1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses (completo) SAC bruto $ 0 − Jubilación (11%) $ 0 − Obra social (3%) $ 0 − PAMI (3%) $ 0 SAC neto 2° semestre $ 0 Total SAC neto anual $ 0 Descuentos aplicados: jubilación 11% + obra social 3% + PAMI 3% = 17% (Ley 24.241, Art. 11). El SAC bruto equivale siempre al 50% del mejor sueldo bruto del semestre. Si trabajaste el semestre completo, seleccioná 6 meses.

Por ejemplo, si un trabajador registrado tuvo como mejor sueldo mensual bruto un ingreso de $1.200.000, el aguinaldo estimado será de aproximadamente $600.000 brutos. En el caso de un jubilado con un haber mínimo estimado de $420.000, el medio aguinaldo rondaría los $210.000, aunque los montos finales pueden variar según bonos, adicionales y descuentos previsionales.