Furia reveló cuál era su estrategia en Gran Hermano y sorprendió a todos

Explicó, en primer lugar, qué fue lo que la llevó a pelearse con Agostina: “Estoy fumando menos, porque me hacía la loca, actuaba de Rebelde Way. Hace 11 años no fumo. Entré a la casa. Se fue la Chula, también es tu culpa. Y la culpa de Catalina. Se fueron. Me dejaron sola con esa Agostina, y ella quería jugar con Lisandro”.

“Y un día vienen a gritarme, y Bautista me dice: ‘te dijeron que te alejes de Agostina’. Y ahí empecé a delirar de una manera que no te explico”, eso hizo que se rompiera una parte de la tranquilidad de Furia.

Juliana Scaglione Furia Gran Hermano 2023 Captura Telefe

Entonces aprovechó para revelar su juego: “Se llama fabular, dentro de la casa mi personaje fabulaba. Y aparte soy muy creativa, entonces yo me creo mis propias historias y es como una película. Quiero que sepan que para mí es divertido vivir así, inventando cosas o creando cosas, aunque no sean reales. Porque creativamente eso es un artista. Para poder sobrevivir acá adentro, y estando sola, ¿qué hacía? Creaba personajes chicos. Vos sabés que sacan todo de contexto”.

La reflexión provocó un meaculpa: “Así que ahora cada uno va a decir, en su boquita, ‘Furia no está loca. Furia es un personaje’. Mil disculpas. Al que no entendió mi personaje y se sintió dolido. Lo siento mucho, cariño. Pero bueno, es un juego. Y mi única manera de echar gente era rompiéndole los huevos y la paciencia. Yo dije que era insoportable. Perdón”.

Gran Hermano 2023: Telefe filtró quien será el ganador a horas de la final

Solo falta un día para la final de Gran Hermano y Santiago del Moro será el encargado de avisar quién es el ganador del ciclo 2023, en la previa de lo que será una nueva edición, la cual ya anunciaron que habrá. Pero Telefe filtró de una forma particular quién será el que se lleva el premio.

Nicolás Grossman, Bautista Mascia y Emmanuel Vich, son los tres finalistas y entre ellos está el ganador de esta edición. Si bien todo se definirá por la votación de la gente el domingo por la noche, se realizaron una serie de encuestas que anticipan quién será el vencedor.

Embed SE ACERCA LA FINAL DE GRAN HERMANO



Bautista arrasó en esta encuesta en la calle ¿Quién te gustaría que sea el ganador? pic.twitter.com/X5nVfLkIaq — TRONK (@TronkOficial) July 5, 2024

La encuesta de Fede Bongiorno, una de las más verídicas de toda la edición, marca que el ganador será Emmanuel. Pero en una votación que se hizo en Cortá por Lozano con Telefe indica que el vencedor será Bautista.