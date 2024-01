La nueva advertencia de La Renga a Javier Milei mientras tocaba "Panic Show"

Dicho tema fue el foco de campaña de La Libertad Avanza por su frase: “Hola a todos, yo soy el león”, haciendo referencia al apodo que Javier Milei se colocaba a sí mismo.

Por eso, cuando empezó a sonar la canción, su líder Chizzo Nápoli lanzó: “Atención Javier: el León se quiere comer la casta, pero resulta que están todos al lado tuyo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Carolbayon/status/1745684636448002287&partner=&hide_thread=false En pleno Panic Show, La Renga tiró un: "Atención Javier: el León se quiere comer la casta, pero resulta que están todos al lado tuyo"

Banquete 11/01/23 pic.twitter.com/aqII7lZOQj — Carolina Bayón (@Carolbayon) January 12, 2024

"El que no salta votó a Milei", el grito del público de La Renga en Racing

La Renga inició este viernes una saga de shows en el estadio de Racing Club de Avellaneda, donde volverán a presentarse los días 9, 11 y 13 de enero, y el público se acordó del presidente Javier Milei.

"Y ya lo ve, y ya lo ve... el que no salta votó a Milei", cantó todo el Cilindro al unísono, antes del arranque del show de la banda de rock formada en el barrio porteño de Mataderos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/BrunoLarocca/status/1743994575960568100&partner=&hide_thread=false Después de saltar mientras el público cantaba “el que no salta votó a Milei”, Chizzo dijo: “Amigos, estamos en tiempos difíciles, como estuvimos en otras tantas veces… algunos temas vuelven a resurgir. Este es uno de ellos y a modo de conjuro protector, dice…” pic.twitter.com/ch2oS5oedt — Bruno Larocca (@BrunoLarocca) January 7, 2024

Tanto los fans como los músicos de La Renga no tienen buen feeling con el jefe de Estado. Las rispideces se deben al permanente uso que Milei hace del tema Panic Show, a pesar de que la banda liderada por Gustavo "Chizzo" Nápoli se manifestó en contra de eso en varias ocasiones.

"Lo que está mal, legal y moralmente, es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio", había advertido Chizzo ya en 2021.

Recital de La Renga: una joven denunció que fue apuñalada en otro hecho de violencia

Una joven denunció que fue apuñalada en la previa al recital del grupo La Renga en el estadio de Racing después de haber quedado en medio de una pelea entre dos hombres. De esta manera, se sumó otro hecho violencia luego de que un joven termine en terapia intensiva luego de ser golpeado por un empleado de seguridad privada.

A través de Facebook, la joven llamada Cecilia Barros denunció que fue apuñalada en la zona abdominal dentro del estadio Presidente Perón. "Terminé apuñalada en la panza por un flaco que se estaba peleando con otro en medio del campo. La bronca, la impotencia, ver cómo me cagaron la noche y encima tener puntos en la panza por un hdp que entró armado al recital es una mierda", contó sobre cómo transcurrió el hecho.

En diálogo con Turno Mañana, por C5N, precisó cómo se encuentra de salud tras el ataque: "Estoy bien y estable. Estoy en mi casa con reposo absoluto. Tengo tres puntos en la panza y medicada también. Por las dudas me vacunaron y porque no sé qué tenía ese objeto con el cual me apuñalaron".

En tal sentido, expuso de qué manera se dio cuenta de la agresión y cómo fue asistida. "Entre los empujones recibí un puntazo, que me doy cuenta después de lo que pasó porque me toqué la calza y vi que tenía un agujero y que ese agujero no estaba. También noté que tenía la mano con sangre y la puñalada en la panza. Luego, la gente me ayudó a ir a la parte de las vallas, donde está la Cruz Roja", expresó.

Por último, denunció que previo al show, no hubo controles en los ingresos y diferenció con lo que ocurre en otros lugares. "No hubo cacheos, se ingresaba como si nada. Así como ingresaron navajas podrían haber ingresado otros elementos. Estas cosas van a seguir pasando porque vienen más recitales. Estas cosas en el interior del país no pasan, los cacheos son más estrictos y hay policías que protegen en ese momento", marcó.

El ataque al joven que terminó en terapia intensiva

Un joven terminó internado en terapia intensiva luego ser ser golpeado por un empleado de seguridad privada cuando intentaba ingresar al recital de La Renga en el estadio de Racing Club de Avellaneda.

El episodio se registró el sábado minutos antes de las 21 en la intersección de las calles Palaá y Lavalle, cuando un grupo de personas comenzó a agredir a personal policial arrojando botellas y elementos contundentes luego de que les fuera denegada su entrada al concierto.

En ese marco el agresor identificado como Ezequiel Ezpíndola, de 33 años y empleado de seguridad en la empresa Steward Cap, mantuvo una discusión con la víctima, identificada como Jorge Rafael Rozando.

La escena quedó registrada por un teléfono celular. En las imágenes se puede ver que en un determinado momento el agresor tomó desprevenido a Rozando dándole una fuerte piña en el rosto que lo dejó tumbado en el asfalto.

Tras la agresión, Ezpíndola fue retirado de la zona de los hechos por sus compañeros de trabajo, mientras que varios de los asistentes al recital trataban de darle asistencia médica a Rozando.

Como consecuencia de la golpiza, la víctima tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital Fiorito, donde hasta esta tarde permanecía internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Al respecto, las fuentes señalaron que Rozando presentaba heridas en su cabeza y pérdida de varias piezas dentarias.