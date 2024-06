La novia del Chino de Gran Hermano expuso a la producción y reveló como cuida a Furia

Marisol fue eliminada de la casa y contó que la jugadora tuvo muchos comentarios desafortunados, pero desde el debate no la escucharon. “¿Esto es Gran Furia?”, disparó.

Marisol, la novia de Martín Ku, disparó con todo contra la producción de Gran Hermano porque reveló todas las incomodidades que sufrió en la convivencia con Juliana Scaglione, contó que no la pasó bien y expuso: “¿Esto es Gran Furia?”.

GASTÓN: "Furia percibió que tenías una energia que no era la correcta, te sacó la ficha y evidentemente es así"



MARISOL: "Esa intuición se llama Coy? el primer día que llegó marcó a Martin y lo empezó a odiar, yo pensé que no se podía tirar información del afuera"#GranHermano

“Nunca se equivocó Furia y percibió que vos tenías una energía que no era la correcta. Te sacó la ficha Marisol”, le dijo el exfinalista. Ante esto, ella respondió: "¿Esa intuición se llama Coy (la hermana de Furia)? Porque el primer día que ella llegó le marcó a Martín y de repente lo empezó a odiar. Pregunto. No sé. Pensé que no se podía tirar información del afuera".

Pero Trezeguet fue más fuerte aún y le preguntó: “¿De verdad me vas a negar que vos fuiste la causante de que ayer haya perdido el juego el Chino?”. Y, con total indignación, Marisol preguntó: “¿Qué significa perder el juego? ¿Esto es Gran Hermano o Gran Furia?”.

Bautista explotó contra Furia en Gran Hermano 2023 y se rompió la tregua: "Por algo nos gritan"

El participante uruguayo Bautista Mascia enfrentó a Juliana "Furia" Scaglione y tuvieron una discusión a los gritos luego de que ella decidiera romper la alianza para llegar a la final de Gran Hermano 2023.

Juliana a los gritos contra Bautista#GranHermano

De un momento a otro, la cámara de Gran Hermano 2023 mostró que Furia estaba gritándole a Bautista. Antes de cambiar de plano para ocultar la situación y proteger a Juliana, se pudo escuchar que le dijo: "¿Y qué? ¿Por qué? ¿Porque vos lo decís? Yo no trabajo para nadie, trabajo sola, y esto que vi lo vio todo el mundo ayer y por algo nos gritan".

Algunos segundos después, la cámara volvió a la habitación de los hombres y se pudo escuchar que Mascia respondió: "¿A favor de quién? No dije que Emma te manipula". De esta manera, no se entendió bien qué pasó, pero lo que quedó en evidencia es que Telefe volvió a proteger a Scaglione tras una nueva agresión.