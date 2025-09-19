Citas modernas, apps y muchos bares: esta serie romántica con solo 7 capítulos es lo más visto de Netflix

Las historias románticas siguen siendo una de las apuestas más fuertes en las plataformas de streaming, y cuando logran combinar humor, frescura y un toque de ironía, rápidamente se convierten en tendencia. Tal es el caso de una producción reciente que llegó a Netflix y en pocos días escaló al podio de lo más visto.
La serie se centra en la vida sentimental de una joven que navega entre citas modernas, aplicaciones para conocer gente y salidas nocturnas en bares. Con apenas siete episodios, Diario de una chica experta en desastres de amor logró captar la atención del público gracias a un relato que mezcla situaciones desopilantes con momentos emotivos.
Amanda, de 31 años, junto con sus amigas, atraviesa las idas y vueltas del mundo de las citas modernas, entre bares y aplicaciones. La protagonista se enfrenta al torbellino de vínculos pasajeros, citas inesperadas y hombres impredecibles, mientras intenta mantener el rumbo en medio de tanto caos emocional.
Decidida a seguir adelante, Amanda busca encontrar un equilibrio entre la diversión, las decepciones y las expectativas que surgen en el camino. Aun así, el recorrido no resulta sencillo: cada encuentro trae consigo nuevas sorpresas, algunas gratas y otras no tanto.
Tráiler de Diario de una chica experta en desastres de amor
Embed - DIARIO DE UNA CHICA EXPERTA EN DESASTRES DE AMOR | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 11 Septiembre/25 NETFLIX
Reparto de Diario de una chica experta en desastres de amor
- Carla Sehn: interpreta a Amanda, la protagonista.
- Moah Madsen: es parte del elenco principal.
- Ingela Olsson: interpreta a Monika, la madre de Amanda.
- Isac Calmroth: interpreta a Filip en la serie.
- Dilan Apak.
- Malou Marnfeldt.
- Zahraa Aldoujaili.
- Torkel Petersson.