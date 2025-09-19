IR A
Citas modernas, apps y muchos bares: esta serie romántica con solo 7 capítulos es lo más visto de Netflix

Con un estilo ágil y capítulos cortos, la propuesta conecta con una audiencia que se identifica con los vaivenes del amor en tiempos actuales.

Las historias románticas siguen siendo una de las apuestas más fuertes en las plataformas de streaming, y cuando logran combinar humor, frescura y un toque de ironía, rápidamente se convierten en tendencia. Tal es el caso de una producción reciente que llegó a Netflix y en pocos días escaló al podio de lo más visto.

Esta historia tiene pasión, pero también intriga y venganza.
La serie se centra en la vida sentimental de una joven que navega entre citas modernas, aplicaciones para conocer gente y salidas nocturnas en bares. Con apenas siete episodios, Diario de una chica experta en desastres de amor logró captar la atención del público gracias a un relato que mezcla situaciones desopilantes con momentos emotivos.

Sinopsis de Diario de una chica experta en desastres de amor, la serie tendencia en Netflix

Amanda, de 31 años, junto con sus amigas, atraviesa las idas y vueltas del mundo de las citas modernas, entre bares y aplicaciones. La protagonista se enfrenta al torbellino de vínculos pasajeros, citas inesperadas y hombres impredecibles, mientras intenta mantener el rumbo en medio de tanto caos emocional.

Decidida a seguir adelante, Amanda busca encontrar un equilibrio entre la diversión, las decepciones y las expectativas que surgen en el camino. Aun así, el recorrido no resulta sencillo: cada encuentro trae consigo nuevas sorpresas, algunas gratas y otras no tanto.

Tráiler de Diario de una chica experta en desastres de amor

Embed - DIARIO DE UNA CHICA EXPERTA EN DESASTRES DE AMOR | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 11 Septiembre/25 NETFLIX

Reparto de Diario de una chica experta en desastres de amor

  • Carla Sehn: interpreta a Amanda, la protagonista.
  • Moah Madsen: es parte del elenco principal.
  • Ingela Olsson: interpreta a Monika, la madre de Amanda.
  • Isac Calmroth: interpreta a Filip en la serie.
  • Dilan Apak.
  • Malou Marnfeldt.
  • Zahraa Aldoujaili.
  • Torkel Petersson.
