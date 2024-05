La moda del barbiecore: Wanda Nara volvió a lucir una microbikini que fue furor el verano pasado pero sigue siendo tendencia

La modelo se mostró con un look que sigue marcando tendencias este año. Se presentó como nueva embajadora de Divas Play mundial.

El audaz conjunto de la empresaria contó con un diminuto top con finos breteles cubiertos de brillos de strass con la inscripción "YSL". La parte inferior se trató de una pequeña bombacha colaless en tono rosa chicle, aportando un toque de su estilo al look.

La rosarina completó su outfit luciendo unos auriculares de Hello Kitty y un impactante make up con delineado cat eye en negro profundo y labios nude rosados.

Wanda Nara microbikini Instagram

Las imágenes de Wanda Nara luciendo este vibrante look barbiecore no tardaron en provocar furor entre sus millones de seguidores en Instagram. Sus seguidores dejaron miles de "me gustas" y comentarios elogiando su estilo. “Quiero anunciar la firma de mi contrato para ser la Imagen de Divas Play Mundial. El equipo que viajó a Europa para poder hacerlo realidad es increíble", escribió la modelo en el texto de la publicación.

En su nueva faceta como embajadora de Divas Play Mundial, la influencer demuestra una vez más su indiscutible habiidad para marcar tendencia con los mejores outfits de la temporada.

Cómo es la destacada microbikini white off que lució Graciela Alfano con la que deslumbró a todos

Graciela Alfano subió un video a sus redes sociales en el que mostró los detalles de su microbikini con apliques. La exvedette sorprendió con sus pasos y dio a conocer los detalles de un traje de baño que marca tendencia. La mediática continúa aprovechando el buen clima en sus viajes y disfruta vistiendo una de sus prendas favoritas.

En este reel que compartió en su cuenta de Instagram, se la pudo ver con un look de verano de alto impacto. Atenta a la moda, vistió una microbikinis con un diseño estilo taparrabos que sorprendió a todos. Primero recostada sobre una reposera y luego parada caminando en la playa, posó con un conjunto en tono blanco con un corpiño con molde triangular XXS y una bombacha diminuta, colaless y ultracavada. Además, este traje de baño contó con unos apliques metalizados en forma de flor en color turquesa.

Graciela alfano microbikini blanco instagram

A su look le sumó un par de anteojos de sol negros XL y sus labios pintados de rosa. Además, dejó unas palabras para sus fans: “Comparto con ustedes esta mañana de sábado increíble. Construyendo momentos hermosos que nos darán alegría al recordarlos. Cerca de personas que nos amen y nos cuiden, a las que amemos y cuidemos. Y si nos toca pilotear dificultades, saldremos más humanos y más fuertes”. Sus seguidores dejaron miles de “me gusta” y comentarios elogiando su look y su estilo.