Furor en la playa: Graciela Alfano volvió a posar en microbikini y esta vez fue a puro brillo

Graciela Alfano deslumbró a sus seguidores al posar con una microbikini de lentejuelas en tonos celestes y rosas. La exvedette demostró una vez más su estilo característico y su audacia a los 71 años. Sentada sobre la arena, compartió otro momento de relajación en la playa donde está descansando junto a su familia. Desde allí, marcó tendencia y sus fans elogiaron su look.

Graciela Alfano microbikini instagram

Las postales de la exvedette en la paradisíaca playa generaron una gran cantidad de halagos y reacciones por parte de sus seguidores en Instagram. “Comparto este día increíble con ustedes, un mar transparente y cálido y una arena sedosa. Construyamos día a día momentos felices. Al fin y al cabo, estamos construyendo recuerdos de lo que será nuestra vida. Y es nuestra decisión que cada momento sea luminoso. Los amo y bendigo con el corazón”, escribió Graciela Alfano en el texto de la publicación.

Sus fans elogiaron su estilo y sus palabras y nuevamente confirmó que es una referencia en el mundo de la moda de nuestro país.

Graciela Alfano microbikini Instagram

Graciela Alfano microbikini Instagram

Cuál es la microbikini que Flor Vigna lució con un look que es tendencia entre las famosas

Florencia Vigna no para y en esta ocasión se sumó a la moda de microbikini con vestido de red. La artista sigue trabajando para nuevos lanzamientos musicales, aún así no descuida su referencia en el mundo de la moda, donde es una de las influencers más conocidas. La cantante y ex participante de Combate combinó un traje de baño con vestido para una serie de fotos. Esta producción la compartió en su cuenta de Instagram, donde sus fans dejaron miles de comentarios con elogios.

Paso la lluvia , hoy brilla mi sol Ph @brunoilusorio Estudio @carbonphotostudio Make up & pelo @makeupbylautaro Vestuario @palaciovictoriamolotok Prod @iarafernandezb.jpg

Durante esta sesión de fotos, la influencer posó con un vestido de red en color violeta con un escote pronunciado, espalda al descubierto y una falda con un importante tajo. La microbikini que usó contó con dos piezas. Este conjunto incluyó un corpiño tradicional del mismo color que el vestido con tiras para atarlo detrás del cuello y de la espalda. Mientras que, la bombacha es en el mismo tono, colaless y con tiras ajustables a la altura de la cadera.

flor vigna Flor Vigna, en plena sesión de fotos.

Su look lo completó con un par de sandalias con tiras finas y taco aguja. Además, le agregó aros en forma de estrella y anteojos de sol de carey en formato envolvente.

Sus fans dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look y su estilo, uno que está entre las máximas tendencias de la temporada, ganando adhesión en numerosas famosas que lo eligen para sus outfits. Nuevamente, confirmó que está pasando por un buen momento profesional, confirmando su referencia en el mundo fashionista de nuestro país.