Cuál es la trama de Sin tiempo para morir, la última película del agente 007 que ya está en Netflix Un viejo estreno británico de 2021 llegó a la popular plataforma de streaming y es furor entre los televidentes. + Seguir en







Ahora, llegó un viejo estreno británico de 2021 que está siendo tendencia en este sitio web y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Se trata del film Sin tiempo para morir, la película de 007, la última película.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más los estrenos que llegan a esta popular plataforma de streaming y son furor en cuestión de minutos. Asimismo la cantidad de usuarios y suscriptores han aumentado notoriamente en este nuevo año 2026.

Ahora, llegó un viejo estreno británico de 2021 que está siendo tendencia en este sitio web y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Se trata del film Sin tiempo para morir, la película de 007, la última película. Es un thriller de acción, aventuras y mucha diversión, es la secuela de James Bond. A continuación te contamos más detalles de esta producción cinematográfica que no podés perder y te dejamos un adelanto para que la disfrutes desde la comodidad de tu casa.

Sinopsis de Sin tiempo para morir, la película de 007 que es furor en Netflix Bond ha dejado el servicio secreto y está disfrutando de una vida tranquila en Jamaica. Pero su calma no va a durar mucho tiempo. Su amigo de la CIA, Felix Leiter, aparece para pedirle ayuda. La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho más arriesgada de lo esperado, y lleva a Bond tras la pista de un misterioso villano armado con una nueva y peligrosa tecnología.

estrenos-noviembre-2021-007-sin-tiempo-para-morir-1.jpg Tráiler de Sin tiempo para morir Embed - SIN TIEMPO PARA MORIR - Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD Reparto de Sin tiempo para morir Daniel Craig como James Bond

como James Bond Rami Malek como Lyutsifer Safin

como Lyutsifer Safin Lashana Lynch como Nomi

como Nomi Léa Seydoux como Madeleine Swann

como Madeleine Swann Naomie Harris como Miss Moneypenny

como Miss Moneypenny Ana de Armas como Paloma

como Paloma Ben Whishaw como Q

como Q Ralph Fiennes como M daniel-craig-y-ana-de-armas-en-sin-tiempo-para-morir