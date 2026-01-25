IR A
Cuál es la trama de Sin tiempo para morir, la última película del agente 007 que ya está en Netflix

Un viejo estreno británico de 2021 llegó a la popular plataforma de streaming y es furor entre los televidentes.

Ahora, llegó un viejo estreno británico de 2021 que está siendo tendencia en este sitio web y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Se trata del film Sin tiempo para morir, la película de 007, la última película. 

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más los estrenos que llegan a esta popular plataforma de streaming y son furor en cuestión de minutos. Asimismo la cantidad de usuarios y suscriptores han aumentado notoriamente en este nuevo año 2026.

Ahora, llegó un viejo estreno británico de 2021 que está siendo tendencia en este sitio web y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Se trata del film Sin tiempo para morir, la película de 007, la última película. Es un thriller de acción, aventuras y mucha diversión, es la secuela de James Bond. A continuación te contamos más detalles de esta producción cinematográfica que no podés perder y te dejamos un adelanto para que la disfrutes desde la comodidad de tu casa.

Sinopsis de Sin tiempo para morir, la película de 007 que es furor en Netflix

Bond ha dejado el servicio secreto y está disfrutando de una vida tranquila en Jamaica. Pero su calma no va a durar mucho tiempo. Su amigo de la CIA, Felix Leiter, aparece para pedirle ayuda. La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho más arriesgada de lo esperado, y lleva a Bond tras la pista de un misterioso villano armado con una nueva y peligrosa tecnología.

estrenos-noviembre-2021-007-sin-tiempo-para-morir-1.jpg

Tráiler de Sin tiempo para morir

Embed - SIN TIEMPO PARA MORIR - Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

Reparto de Sin tiempo para morir

  • Daniel Craig como James Bond
  • Rami Malek como Lyutsifer Safin
  • Lashana Lynch como Nomi
  • Léa Seydoux como Madeleine Swann
  • Naomie Harris como Miss Moneypenny
  • Ana de Armas como Paloma
  • Ben Whishaw como Q
  • Ralph Fiennes como M
daniel-craig-y-ana-de-armas-en-sin-tiempo-para-morir
