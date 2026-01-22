IR A
IR A

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata ¿Cómo se traduce este amor?, el k-drama que es furor en el streaming

La primera serie original coreana de Netflix del año retrata una historia de amor con tintes de cuento de hadas.

La primera serie original coreana de Netflix del año retrata una historia de amor con tintes de cuento de hadas. El 13 de enero

La primera serie original coreana de Netflix del año retrata una historia de amor con tintes de cuento de hadas. El 13 de enero, en el hotel Josun Palace, en el distrito de Gangnam-gu en Seúl, se celebró un evento para los medios de comunicación sobre “¿Cómo se traduce este amor?”

La primera serie original coreana de Netflix del año retrata una historia de amor con tintes de cuento de hadas. El 13 de enero, en el hotel Josun Palace, en el distrito de Gangnam-gu en Seúl, se celebró un evento para los medios de comunicación sobre “¿Cómo se traduce este amor?”. En el encuentro, la directora Yoo Young-eun y los actores Kim Seon-ho y Go Youn-jung compartieron anécdotas del rodaje y adelantaron los principales atractivos de esta comedia romántica que ya está disponible en Netflix.

La conductora dejó de lado las críticas contra su colega y elogió a la producción.
Te puede interesar:

Moria Casán defendió a Cecilia Roth tras las críticas por sus actitudes durante el rodaje en la biopic

La comedia romántica ofrece además un atractivo visual gracias a sus escenarios, que abarcan Corea, Japón, Canadá e Italia, lo que refuerza la inmersión del espectador y capta tanto la mirada como el corazón.

“Me siento honrada y feliz de presentar esta serie al público de todo el mundo en los distintos idiomas de cada país”, afirmó Yoo. “La historia retrata una emoción universal como el amor y, al mismo tiempo, muestra paisajes hermosos de varios países, por lo que espero que muchas personas la disfruten”. Esta nueva producción televisiva se estrenó el 16 de enero a nivel mundial en la gran N roja.

Sinopsis de ¿Cómo se traduce este amor?, el nuevo k-drama de Netflix

La serie gira en torno a la paradoja de dos personas que, aun hablando el mismo idioma, son incapaces de comprenderse emocionalmente. Joo Ho-jin (interpretado por Kim) es un intérprete multilingüe que no logra descifrar el “lenguaje del amor”, mientras que Cha Mu-hee (Go) es una actriz de gran popularidad, pero torpe cuando se trata de relaciones sentimentales.

El drama también ha despertado gran expectación al tratarse de la nueva obra de las hermanas Hong Jeong-eun y Hong Mi-ran, guionistas de exitosas series como “Alquimia de almas” (2022) y “Hotel Del Luna” (2019).

“Es la primera comedia romántica pura que presentan en mucho tiempo, después de varias obras de fantasía”, explicó la directora Yoo. “Resulta especialmente interesante ver los dilemas emocionales que surgen durante el proceso de interpretación”.

“Como directora, fue un auténtico placer trabajar con las guionistas y compartir su mirada pura y casi de cuento de hadas”, añadió.

como se traduce este amor serie

Tráiler de ¿Cómo se traduce este amor?

Embed - Can This Love Be Translated? | Official Trailer | Netflix

Reparto de ¿Cómo se traduce este amor?

  • Kim Seon-ho como Joo Ho-jin
  • Go Youn-jung como Cha Mu-hee
  • Sta Fukushi como Hiro Kurosawa
  • Lee Yi-dam como Shin Ji-seon
  • Choi Woo-sung como Kim Yong-woo
  • Hyunri como invitée
como se traduce este amor
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La química entre los protagonistas y la variedad de personajes aportan dinamismo y ritmo a la historia.
play

Vaqueros, acción y una misión imposible: qué película volvió a ser tendencia en Netflix y te tiene atrapado de principio a fin

Con nuevos episodios disponibles y una base de fanáticos consolidada, La reina del flow demuestra que sigue más vigente que nunca y se reafirma como una de las novelas colombianas más populares de Netflix.
play

Esta novela colombiana tiene nuevos capítulos en Netflix y está siendo lo más visto: cómo se llama

Presenta a tres familias completamente diferentes que compiten desesperadamente por adquirir una propiedad.
play

Imperdible para ver en el verano 2026: la serie de Netflix de 8 capítulos de 30 minutos

Esta producción generó impacto inmediato y se posicionó entre las más reproducidas a nivel global por la vigencia intacta de su protagonista.
play

Esta película tiene a los 3 mosqueteros junto a Leonardo Di Caprio y fue furor en los 90: acaba de llegar a Netflix

Ahora, aterrizó a la gran N roja El hombre de la máscara de hierro, una película estadounidense de 1998 que fue todo un éxito en su país, rompió taquilla, y ahora es tendencia en este sitio web. 
play

El hombre de la máscara de hierro llegó a Netflix y es furor: de qué se trata la emotiva historia

Ahora llegó a la gran N roja un viejo éxito estadounidense que rompió taquilla en su país y, actualmente, lo hace en este sitio web, se trata de Los 7 magníficos. 
play

De qué se trata Los 7 magníficos, la película estilo western que volvió a ser de lo más visto de Netflix

últimas noticias

Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña son los tres jugadores del Alianza Lima acusados de agresión sexual por una joven argentina.

Una joven argentina denunció a tres futbolistas de la selección de Perú por agresión sexual

Hace 16 minutos
España se encuentra conmocionada por el choque de trenes.

Choque de trenes en España: hallaron otros dos cuerpos y subió a 45 la cantidad de muertos

Hace 17 minutos
Javier Bazterrica fue denunciado por la conductora por violencia digital contra una mujer.

Anamá Ferreira denunció al "Gigoló" por racista y xenófobo: "A mí también me dijeron mono"

Hace 31 minutos
play
La conductora dejó de lado las críticas contra su colega y elogió a la producción.

Moria Casán defendió a Cecilia Roth tras las críticas por sus actitudes durante el rodaje en la biopic

Hace 32 minutos
El jugador de 29 años fue intervenido por tercera vez de la misma afección.

Operaron del corazón a un jugador de Rosario Central: qué dice el primer parte médico

Hace 41 minutos