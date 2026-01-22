Lo nuevo en Netflix: de qué se trata ¿Cómo se traduce este amor?, el k-drama que es furor en el streaming La primera serie original coreana de Netflix del año retrata una historia de amor con tintes de cuento de hadas. + Seguir en







La primera serie original coreana de Netflix del año retrata una historia de amor con tintes de cuento de hadas. El 13 de enero, en el hotel Josun Palace, en el distrito de Gangnam-gu en Seúl, se celebró un evento para los medios de comunicación sobre “¿Cómo se traduce este amor?”. En el encuentro, la directora Yoo Young-eun y los actores Kim Seon-ho y Go Youn-jung compartieron anécdotas del rodaje y adelantaron los principales atractivos de esta comedia romántica que ya está disponible en Netflix.

La comedia romántica ofrece además un atractivo visual gracias a sus escenarios, que abarcan Corea, Japón, Canadá e Italia, lo que refuerza la inmersión del espectador y capta tanto la mirada como el corazón.

“Me siento honrada y feliz de presentar esta serie al público de todo el mundo en los distintos idiomas de cada país”, afirmó Yoo. “La historia retrata una emoción universal como el amor y, al mismo tiempo, muestra paisajes hermosos de varios países, por lo que espero que muchas personas la disfruten”. Esta nueva producción televisiva se estrenó el 16 de enero a nivel mundial en la gran N roja.

Sinopsis de ¿Cómo se traduce este amor?, el nuevo k-drama de Netflix La serie gira en torno a la paradoja de dos personas que, aun hablando el mismo idioma, son incapaces de comprenderse emocionalmente. Joo Ho-jin (interpretado por Kim) es un intérprete multilingüe que no logra descifrar el “lenguaje del amor”, mientras que Cha Mu-hee (Go) es una actriz de gran popularidad, pero torpe cuando se trata de relaciones sentimentales.

El drama también ha despertado gran expectación al tratarse de la nueva obra de las hermanas Hong Jeong-eun y Hong Mi-ran, guionistas de exitosas series como “Alquimia de almas” (2022) y “Hotel Del Luna” (2019).

"Es la primera comedia romántica pura que presentan en mucho tiempo, después de varias obras de fantasía", explicó la directora Yoo. "Resulta especialmente interesante ver los dilemas emocionales que surgen durante el proceso de interpretación". "Como directora, fue un auténtico placer trabajar con las guionistas y compartir su mirada pura y casi de cuento de hadas", añadió.

Reparto de ¿Cómo se traduce este amor? Kim Seon-ho como Joo Ho-jin

Go Youn-jung como Cha Mu-hee

Sta Fukushi como Hiro Kurosawa

Lee Yi-dam como Shin Ji-seon

Choi Woo-sung como Kim Yong-woo

Hyunri como invitée