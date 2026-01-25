IR A
IR A

Está inspirada en una novela premiada, está en Netflix y es una serie de solo 4 capítulos

La producción estadounidense ambientada en la Segunda Guerra Mundial se convirtió en uno de los títulos más vistos del catálogo gracias a su historia emotiva y a su breve duración.

La miniserie reconstruye el encuentro de dos vidas opuestas en plena Europa ocupada.

La miniserie reconstruye el encuentro de dos vidas opuestas en plena Europa ocupada.

Netflix

Está inspirada en una novela galardonada, se puede ver en Netflix y tiene apenas 4 capítulos. Se trata de La luz que no puedes ver, una miniserie que logró destacarse rápidamente dentro del catálogo por su potencia narrativa y su formato compacto.

Ahora, llegó un viejo estreno británico de 2021 que está siendo tendencia en este sitio web y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Se trata del film Sin tiempo para morir, la película de 007, la última película. 
Te puede interesar:

Cuál es la trama de Sin tiempo para morir, la última película del agente 007 que ya está en Netflix

En medio de una oferta cada vez más amplia de ficciones, la plataforma apostó por un drama histórico que combina una historia íntima con un contexto bélico de alto impacto. Desde su estreno, la serie se ubicó entre las más elegidas por quienes buscan relatos intensos que se consumen en pocos días.

El proyecto toma como base la novela homónima de Anthony Doerr, ganadora del Premio Pulitzer, y adapta su trama al lenguaje audiovisual con una puesta cuidada y actuaciones de alto nivel, lo que explica el fuerte interés que despertó a nivel internacional.

La luz que no puedes ver
Un reparto internacional de renombre sostiene la adaptación del bestseller.

Un reparto internacional de renombre sostiene la adaptación del bestseller.

Netflix: sinopsis de La luz que no puedes ver

Ambientada en los últimos tramos de la II Guerra Mundial, la miniserie narra el destino cruzado de Marie-Laure, una adolescente francesa ciega que se refugia junto a su padre en la ciudad fortificada de Saint-Malo, y Werner, un joven soldado alemán con talento para la ingeniería, reclutado por el régimen nazi.

Mientras la ocupación alemana avanza y la guerra se acerca a su desenlace, ambos personajes enfrentan dilemas morales y personales en un contexto de extrema violencia y escasez. La trama alterna sus historias para mostrar cómo, desde lugares opuestos del conflicto, intentan preservar la humanidad en medio del caos.

La serie combina drama íntimo y reconstrucción histórica, con una puesta en escena que resalta el peso del silencio, la supervivencia y las decisiones individuales en un mundo devastado por la guerra.

Tráiler de La luz que no puedes ver

Embed

Reparto de La luz que no puedes ver

El elenco está encabezado por Aria Mia Loberti y Louis Hofmann, acompañados por figuras reconocidas como Mark Ruffalo, Hugh Laurie y Lars Eidinger, quienes aportan peso interpretativo a la adaptación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Netflix apuesta al drama romántico con una de sus películas más emotivas.
play

La película de Netflix que te rompe el corazón en cada segundo: es imperdible

El deportista intentará subir los 508 metros en modo libre y con la transmisión en tiempo real.
play

Vértigo extremo: Alex Honnold escalará 508 metros sin cuerdas y Netflix lo transmitirá en vivo

Las nuevas Películas de Netflix con grandes actores que está en el Top de más visualizaciones
play

La última película de 007 llegó a Netflix y es de lo más visto: cómo encontrarla

Ni una más, la serie de Netflix que sacude con su mirada social.
play

Hoy en Netflix: la serie de solo 8 capítulos sobre la violencia machista en la adolescencia

Sandokán es una serie italiana de época que, con apenas ocho capítulos, logró cautivar a los amantes de los dramas históricos, las historias de aventura y los romances imposibles.
play

De qué se trata Sandokán, la nueva serie de aventuras y romances que llegó a Netflix y es tendencia

Red Rose, la serie oscura de Netflix que atrapó a millones de espectadores.
play

Expone secretos oscuros del mundo en solo 6 capítulos: la serie de Netflix que no te podés perder

últimas noticias

Qué es el Argentina Week, el evento que Javier Milei encabezará en Estados Unidos en busca de inversiones

Qué es el Argentina Week y quiénes participarán del evento que Milei encabezará en EEUU

Hace 6 minutos
play

Violento choque de dos colectivos en Palermo: hubo tres personas heridas

Hace 14 minutos
En una reciente entrevista declaró que se imagina siendo padre soltero.

La impresionante transformación de Felipe Fort: mostró su físico en la nieve

Hace 15 minutos
play
La ballena franca austral habita en una amplia zona en los mares del hemisferio sur.

Video: documentaron por primera vez relaciones sexuales entre ballenas macho adultas en Uruguay

Hace 17 minutos
Lamine Yamal marcó tendencia con su look.

El look clásico con el que Lamine Yamal busca marcar tendencia en 2026

Hace 24 minutos