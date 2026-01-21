Se encienden los motores: Netflix confirmó cuándo será el estreno de la octava temporada de Drive To Survive La serie, que tiene atrapado a los fanáticos de la máxima categoría desde 2019, volverá a ofrecer a los fanáticos cómo es el detrás de escena de la campaña 2025, un año en el que hubo mucha acción. + Seguir en







La octava temporada de Drive to Survive se estrenará el 27 de febrero

La temporada 2026 de la Fórmula 1 todavía no empezó, pero para ir calentando los motores, Netflix confirmó la fecha de estreno de la octava temporada Drive to Survive. ¿Esta vez contará con la presencia de Franco Colapinto?

De acuerdo a lo que publicó la plataforma de stream, la exitosa serie se lanzará el próximo 27 de febrero, donde volverá a ofrecer a los fanáticos cómo es el detrás de escena de la campaña 2025, un año en el que hubo mucha acción.

El último año, en el que se consagró campeón Lando Norris, se vivió una ardua batalla por el Campeonato de Pilotos con varios giros, que tuvo como protagonista no solo al británico, sino también a su compañero Oscar Piastri, estableciéndose como uno de los favoritos desde el principio, y Max Verstappen, quien tuvo un resurgimiento notable en la segunda mitad, y se puso nuevamente en la pelea hasta la última jornada.

DRIVE TO SURVIVE Octava Temporada Netflix Instagram Esta última serie de Drive to Survive se lanzará justo antes de que comience la temporada 2026, con el Gran Premio de Australia que comenzará durante el fin de semana del 6 al 8 de marzo.