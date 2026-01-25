IR A
La película de Netflix que te rompe el corazón en cada segundo: es imperdible

Un drama romántico con música que aborda acuerdos forzados, carencias económicas y crecimiento emocional dentro de una trama profunda y sensible.

Netflix apuesta al drama romántico con una de sus películas más emotivas.

Netflix

Dentro del catálogo de Netflix, Corazones malheridos se consolidó como una de las películas más conmovedoras de los últimos años, capaz de generar un impacto emocional constante desde sus primeras escenas. La producción estadounidense combina romance, drama y música en una historia que apela directamente a los sentimientos, construyendo un relato intenso que mantiene la tensión afectiva a lo largo de todo su desarrollo.

Estrenada en 2022, la película continúa despertando interés y comentarios en la actualidad, convirtiéndose en una de las propuestas más elegidas dentro del género romántico. Su vigencia se explica por la manera en que aborda conflictos personales, sacrificios y vínculos atravesados por la adversidad, logrando una narrativa que trasciende el simple melodrama para apoyarse en una construcción emocional profunda.

La historia está basada en la novela homónima publicada en 2017 por Tess Wakefield, un detalle que refuerza el peso narrativo de la trama. La adaptación cinematográfica conserva el eje dramático del libro y lo potencia a través de una puesta en escena cuidada, donde la música y la interpretación de los personajes funcionan como elementos centrales para intensificar la carga sentimental del relato.

Dentro de las películas de Netflix, Corazones malheridos se destaca por su historia de amor atravesada por conflictos sociales y personales.

Netflix: sinopsis de Corazones malheridos

La trama se centra en Cassie, una joven aspirante a cantante que enfrenta graves dificultades económicas mientras intenta sostener su carrera artística y cubrir el alto costo de sus medicamentos, y en Luke, un infante de la Marina atravesado por problemas financieros y personales. Ambos se encuentran en un momento límite de sus vidas, donde la presión económica condiciona cada decisión y la necesidad de estabilidad se vuelve prioritaria.

Ante ese escenario, acuerdan un matrimonio por conveniencia que les permite acceder a beneficios militares y a la cobertura médica necesaria para salir de la crisis. El vínculo nace como un pacto práctico, sin amor de por medio, pero la convivencia, las experiencias compartidas y los conflictos externos transforman progresivamente esa relación en una conexión emocional genuina, marcada por el compromiso, la empatía y el crecimiento personal.

Tráiler de Corazones malheridos

Embed - Corazones malheridos | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Corazones malheridos

El elenco cumple un rol clave en la credibilidad del relato y en la construcción emocional de la película. Cada interpretación aporta matices que refuerzan la intensidad dramática de la historia y permiten que la evolución de los vínculos resulte coherente y profunda. La combinación entre personajes principales y secundarios amplía el universo narrativo y acompaña el crecimiento de los protagonistas.

  • Sofia Carson como Cassie Salazar.
  • Nicholas Galitzine como Luke Morrow.
  • Chosen Jacobs como Frankie.
  • John Harlan Kim como Toby.
  • Kat Cunning como Nora.
  • Linden Ashby como Jacob Morrow Sr.
  • Anthony Ippolito como Johnno.
  • Scott Deckert como Jacob Morrow Jr.
  • Sarah Rich como Hailey.
  • Loren Escandon como Marisol Salazar.
  • Breana Raquel como Riley.
  • Nicholas Duvernay como Armando.
  • Asante Jones como el Coronel Yarvis.
  • A.J. Tannen como el Dr. Grayson.
