23 de octubre de 2026 Inicio
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La AFA definió la vuelta de la Promoción en el fútbol argentino: en qué torneos se implementará

La Asociación del Fútbol Argentino lo resolvió después de una reunión del Comité Ejecutivo en Ezeiza, por lo que volverá a disputarse después de 15 años.

Nicolás Panni
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Nicolás Panni
La AFA resolvió la medida.

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió el regreso de los partidos de Promoción en las divisiones del Ascenso, por lo que volverán a disputarse después de 15 años. La medida no regirá para la Liga Profesional, por lo que la máxima categoría permanecerá sin estos encuentros.

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Fuentes de la AFA confirmaron a C5N que la Promoción en el Ascenso regirá desde la Primera Nacional hacia abajo y comenzará a implementarse en 2027, por lo que se espera que la entidad madre del fútbol argentino oficialice la decisión en su Boletín Oficial con los detalles de la puesta en marcha de la nueva reglamentación que deberán tener en cuenta los clubes de cara a la próxima temporada.

La disposición fue determinada luego de una reunión del Comité Ejecutivo de la institución, encabezada por el presidente Claudio Tapia, en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. En el encuentro, los dirigentes ultimaron los puntos centrales de la normativa que empezará a aplicarse y que podría marcar la vuelta de los cruces de ida y vuelta para definir los equipos que se mantendrán en su división y los que subirán de categoría.

La AFA resolvió la medida.

La AFA resolvió la medida.

En tanto, ahora se aguarda que la AFA confirme si se aplicará la ventaja deportiva para los equipos de la categoría superior si empatan en el resultado global y el criterio de elección de las localías.

Por lo pronto, la última vez que se disputaron partidos de Promoción en el fútbol argentino fue en la temporada 2011/2012, que dejó como uno de los grandes recuerdos el ascenso de Nueva Chicago a la por entonces Primera B Nacional tras una infartante definición contra Chacarita, que finalmente descendió a la B Metropolitana: los de Mataderos ganaron 1-0 la ida en su estadio y después empataron 1-1 en la vuelta en San Martín, luego de que el arquero del Torito, Daniel Monllor, le atajara un penal a Damián Toledo sobre el final del partido.

Por su parte, la Liga Profesional mantendrá su sistema de descenso directo, que marca que el último en los promedios bajará al final de la temporada, al igual que el último y penúltimo de la tabla anual, por lo que será diferente al Ascenso.

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