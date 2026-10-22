Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 23 de octubre La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por Agregar C5N en









El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias. C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 23 de octubre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1.

ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo El organismo detalló que podrán cobrar este lunes los beneficiarios de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo que tengan DNI terminados en 0 y 1.

Asignación Por Embarazo Anses destacó que las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 9 percibirán sus montos este viernes 23 de octubre.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento El organismo comunicó que los titulares de las Asignaciones de pago único, Matrimonio, Adopción y Nacimiento, de la primera quincena, perciben sus beneficios hasta el 10 de noviembre con todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 10 de noviembre, con cualquier finalización de DNI.

Desempleo Plan 1 ANSES confirmó las fechas de cobro para trabajadores y trabajadoras que acceden a la Prestación por Desempleo Plan 1 con documentos terminados en 2 y 3.