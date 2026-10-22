Claudio Vidal anunció inversiones en el sector petrolero: "No llegan solas, hay que ir a buscarlas"

El gobernador de Santa Cruz firmó el contrato con Alianza Petrolera Argentina S.A. para avanzar con el desarrollo del área hidrocarburífera Sur Río Deseado Este. La compañía se comprometió a contratar empresas y trabajadores locales, con el objetivo de iniciar las perforaciones durante el primer semestre de 2027.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó este jueves la firma del contrato con Alianza Petrolera Argentina S.A. para avanzar con el desarrollo del área hidrocarburífera Sur Río Deseado Este. El proyecto contempla una inversión de más de u$s10 millones y el uso de tecnología inédita en el país para perforar tres pozos exploratorios.

"Hoy estamos firmando la concesión de estas áreas convencidos de que es el camino de la recuperación de la actividad petrolera con nueva tecnología", afirmó el mandatario provincial, quien encabezó el acto en las instalaciones de Santa Cruz Puede S.A.U. junto al ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y el vicepresidente de Alianza Argentina S.A., Pedro Martínez Cereijo.

El inicio de las perforaciones está previsto para el primer semestre de 2027. El programa contempla la adaptación de un equipo de perforación local, la capacitación de trabajadores argentinos y santacruceños y una proyección de más de 90 puestos de trabajo directos e indirectos una vez que el equipo entre en funcionamiento.

Vidal recordó que hace unos 15 otra empresa había operado en la zona, pero la baja producción de petróleo viscoso y los costos de extracción dificultaban la rentabilidad de la actividad. Para cambiar ese escenario, este nuevo proyecto utilizará tecnología canadiense de perforación multilateral, inédita en la región y en el país.

"Esta tecnología que va a aportar la empresa es algo totalmente distinto que garantiza una producción más abultada en un momento en donde el precio del barril tiene muy buen valor en el mercado internacional", explicó el gobernador. Además, señaló que la incorporación de proveedores de insumos y servicios puede ampliar el impacto económico del proyecto en localidades como Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia.

"Cosas que le hemos solicitado a la empresa Alianza Petrolera es: empresas locales, trabajadores de Santa Cruz respetando la Ley 90/10, pero además que los trabajadores que tengan la oportunidad sean los que ya estuvieron en la actividad petrolera y, por consecuencia de la salida de YPF, hoy están a la espera de recuperar esos puestos de trabajo", destacó.

Vidal vinculó este nuevo proyecto con una estrategia más amplia de promoción de inversiones en distintos sectores de la economía provincial y, en ese sentido, mencionó las gestiones realizadas en China, Canadá, Nueva York y Francia para avanzar en proyectos energéticos, turísticos y pesqueros.

"Las inversiones no llegan solas al país, a la provincia. Hay que ir a buscarlas. Hay que demostrar que hay responsabilidad, que hay compromiso de gestión", sostuvo. "Nosotros apostamos fuerte al desarrollo de nuestra provincia. Cuando uno viaja en busca de inversiones, cuando uno tiene reuniones con empresarios, con cámaras, con sectores que pueden llegar a venir a invertir, eso es trabajar para tener una provincia distinta", agregó.

Por último, Vidal anticipó que continúan las conversaciones con compañías estadounidenses y empresarios argentinos para impulsar nuevos proyectos, tanto en áreas convencionales como no convencionales. "Es algo en lo que venimos trabajando hace varios meses. Si todo sale bien, en los días próximos vamos a estar llegando a distintos acuerdos que van a ser de público conocimiento", adelantó.