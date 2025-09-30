IR A
Imperdible en Netflix: tiene 3 capítulos y te vuela la cabeza con su trama

Una miniserie argentina de la plataforma de streaming recién llegada a la plataforma que mezcla suspenso, drama y política en un relato breve pero cargado de tensión.

Las Maldiciones es la nueva apuesta nacional de Netflix

Las Maldiciones es la nueva apuesta nacional de Netflix, basada en la exitosa novela de Claudia Piñeiro.

Netflix sigue apostando fuerte a las producciones nacionales y esta vez lo hace con una serie, que tiene apenas tres capítulos, y que seguramente dará que hablar debido a su trama de suspenso político.

La miniserie, titulada Las maldiciones, está basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro y fue dirigida por Daniel Burman, quien también fue el encargado de producirla. Con el agregado de haber sido filmada íntegramente en la provincia de Jujuy, la producción juega al límite con las consecuencias que puede traer la corrupción.

En tan sólo unas semanas desde su estreno, la producción no solo es una de las más vistas en la Argentina, sino también a nivel global y ha recibido grandes críticas, en especial la actuación de Leonardo Sbaraglia.

LAS MALDICIONES NETFLIX

Netflix: sinopsis de Las maldiciones

La historia gira alrededor de una familia poderosa que, a simple vista, aparenta solidez y prestigio. Sin embargo, el equilibrio se rompe tras un secuestro inesperado, que actúa como disparador de traiciones internas, ambiciones desenfrenadas y pactos oscuros que habían quedado enterrados.

A lo largo de los tres episodios, cada integrante deberá enfrentar dilemas propios: lealtades quebradas, luchas por la supervivencia y la tentación del poder. Si bien el suspenso domina, la serie se destaca por utilizar elementos de thriller político y drama, que muestran cómo la corrupción y los intereses económicos se entrelazan con lo íntimo.

La producción estrenada el 12 de septiembre ya se convirtió en conversación obligada entre quienes buscan algo nacional, con calidad y una buena dosis de suspenso.

las maldiciones-netflix-serie

Tráiler de Las maldiciones

Embed

Reparto de Las maldiciones

  • Leonardo Sbaraglia como Fernando Rovira
  • Gustavo Bassani como Román Sabaté
  • Alejandra Flechner como Irene
  • Mónica Antonópulos como Lucrecia Bonara
  • Francesca Varela como Zoe Rovira

Además, cuenta con la participación especial de Emiliano Kaczka, Osmar Núñez, Nazareno Casero, María Ucedo, César Bordón, Pablo Isasmendi y Roberto Suárez.

