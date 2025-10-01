IR A
De qué se trata Mantis, la película coreana de acción y venganza que sorprende a todos en Netflix

En esta nota te contamos todos los detalles sobre este nuevo lanzamiento de 2025 en la popular plataforma de streaming que está siendo furor.

Mantis

Mantis, un nuevo estreno coreano de este año que está siendo tendencia en Netflix.

El catálogo de Netflix no para de sorprendernos, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y son furor en cuestión de minutos, convirtiéndola en la más consumida a nivel mundial. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025.

Llegó a la gran N roja Quiero bailar con alguien, un lanzamiento estadounidense de 2022 que fue furor en cines, se trata nada más y nada menos que el film sobre la vida de Whitney Houston, un drama bibliográfico sobre la estrella.
Quiero bailar con alguien es la película biográfica de Whitney Houston que llegó a Netflix: ¿es un musical?

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película coreana cargada de acción y venganza que sorprende a todos los televidentes, se trata de Mantis. Un film de este año que no te podés perder, es un entretenimiento garantizado que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que lo disfrutes este mes de octubre que recién empieza.

Sinopsis de Mantis, la película cargada de acción que llegó a Netflix

La sociedad secreta de asesinos a sueldo se sume en el caos y surge una nueva generación de asesinos. Sin las viejas reglas, ¿Quién se atreverá a reclamar las sombras?

mantis

Tráiler de Mantis

Reparto de Mantis

  • Yim Si-wan como Han-ul
  • Park Gyu-young como Jae-yi
  • Choi Hyun-wook como Benjamin
  • Jo Woo-jin como Dok-go
