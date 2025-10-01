De qué se trata Mantis, la película coreana de acción y venganza que sorprende a todos en Netflix

El catálogo de Netflix no para de sorprendernos, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y son furor en cuestión de minutos, convirtiéndola en la más consumida a nivel mundial. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025.
Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película coreana cargada de acción y venganza que sorprende a todos los televidentes, se trata de Mantis. Un film de este año que no te podés perder, es un entretenimiento garantizado que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que lo disfrutes este mes de octubre que recién empieza.
Sinopsis de Mantis, la película cargada de acción que llegó a Netflix
La sociedad secreta de asesinos a sueldo se sume en el caos y surge una nueva generación de asesinos. Sin las viejas reglas, ¿Quién se atreverá a reclamar las sombras?
Tráiler de Mantis
Embed - Mantis (2025) | Trailer doblado en español | Netflix