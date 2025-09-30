IR A
IR A

Amor francés: esta película ideal para parejas está siendo lo más visto de Netflix y es pura ternura

Es perfecta para quienes buscan opciones llenas de encanto, con situaciones cotidianas llevadas al extremo de la dulzura.

Amor francés: esta película ideal para parejas está siendo lo más visto de Netflix y es pura ternura.

Amor francés: esta película ideal para parejas está siendo lo más visto de Netflix y es pura ternura.

Amor francés: esta película ideal para parejas está siendo lo más visto de Netflix y es pura ternura. Se trata de una comedia romántica combina humor, ternura y situaciones inesperadas, conquistando a quienes disfrutan de historias ligeras y conmovedoras.

Uno de los personajes favoritos prepara su regreso antes de Avengers: Doomsday﻿.
Te puede interesar:

Marvel confirmó la noticia más esperada: un favorito de los fans no está muerto

Bajo la dirección de Camille Lefèvre, French Lover (su título original) combina la elegancia de la estética parisina con un ritmo ágil y moderno. La narrativa logra equilibrar momentos apasionados con situaciones divertidas, manteniendo al espectador entretenido de principio a fin. Los críticos destacan que la película emociona sin recurrir a clichés predecibles. Es ligera, entretenida y perfecta para disfrutar en pareja. Los giros inesperados de la trama mantienen la atención, mientras que las actuaciones transmiten autenticidad y simpatía.

El tráiler del film muestra momentos cómicos y románticos que capturan la esencia de la historia: desde cenas desastrosas hasta confesiones sinceras, dejando en claro que la química entre los protagonistas será uno de los puntos fuertes del film.

Amor frances

Sinopsis de French Lover, la comedia romántica estreno de Netflix

La película sigue a Antoine, un chef parisino encantador que viaja a Nueva York en busca de un antiguo amor. Entre malentendidos, citas fallidas y encuentros inesperados, Antoine descubre que el amor puede aparecer en los lugares más insospechados, y que los verdaderos sentimientos no siempre siguen un plan.

Tráiler de French Lover

Embed - FRENCH LOVER | TRAILER ESPAÑOL | 26 Septiembre/25 - NETFLIX

Reparto de French Lover

El elenco está encabezado por Jean-Luc Dupont como Antoine y Sophie Martin como Claire, con la participación de actores secundarios que aportan humor y calidez. La química entre los protagonistas es uno de los elementos más destacados de la película.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La segunda película de Los Simpson llegará casi 20 años después de la primera.

Disney anunció la esperada segunda película de Los Simpson: cuándo se estrena

De qué se tratan estos flamantes estrenos de Netflix.
play

Tres películas de Netflix que se estrenaron hace poco y mezclan drama, comedia, romance, acción y suspenso

Nominada al Oscar por mejor guion adaptado en 2022, esta película de Netflix es imperdible para los amantes de los policiales.
play

No te despegás del sillón: dura 2 horas, está en Netflix y está recargada de misterio

Marvel Studios quedó expuesto y se confirmó el regreso más esperado.

Una foto desencadenó el descontrol en Marvel: confirma el regreso más esperado

Llegó a la gran N roja, un nuevo lanzamiento francés llamado French Lover, la comedia romántica que se estrenó recientemente en este sitio web.
play

French Lover es la comedia romántica francesa que enternece a todos en Netflix: de qué se trata

Una producción alemana, con muchos elementos del estilo Stephen King, es una de las películas favoritas en Netflix.
play

Está en Netflix y se transformó en una de las preferidas por todo el misterio y la tensión que propone

últimas noticias

Estela de Carlotto tiene 94 años. 

Estela de Carlotto ya está en su casa tras ser internada en una clínica de La Plata

Hace 10 minutos
Paulo Dybala ilusionó al mundo Boca con su sorpresivo gesto.

El sorpresivo gesto de Paulo Dybala que ilusiona al mundo Boca: "Cosas buenas llegan a quienes esperan"

Hace 17 minutos
Nkosinathi Emmanuel Mthethwa.

Misterio en París: encontraron muerto al embajador de Sudáfrica en Francia

Hace 32 minutos
Mauro Icardi y Leandro Paredes fueron compañeros en Paris Saint-Germain.

Icardi y Paredes tendrían un romance con una ex-Gran Hermano: de quién se trata

Hace 50 minutos
La actividad de la fundición cayó 15,2% interanual en agosto

La actividad de la fundición cayó 15,2% interanual en agosto

Hace 51 minutos