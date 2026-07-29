De récord: Cosquín Rock 2027 ya agotó la preventa sin confirmar quiénes van a tocar Miles de seguidores ya buscan alojamiento en Córdoba para el Cosquín Rock 2027, que agotó su preventa sin anunciar los nombres de los músicos que subirán al escenario. Será el 6 y 7 de febrero en Santa María de Punilla. Agregar C5N en









La fidelidad del público hace esperar una nueva edición masiva. Redes sociales

El Cosquín rock 2027 encendió los motores y los fanáticos se anticiparon a comprar las entradas de preventa de las dos primeras etapas que se agotaron en pocas horas.

El festival se realizará el sábado 6 y domingo 7 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla, en las sierras de Córdoba, y apenas se habilitó el sistema de boletería para la venta anticipada en "Yendo" y "Llegando", este miércoles 29 de julio, se agotaron en pocas horas.

Esta modalidad de compra de lugares, sin saber aún quiénes estarán en la grilla de artistas de ese día, lo que hace prever que los fanáticos de la música puedan replicar los 100 mil personas, tal como en la edición anterior.

Paralelamente, miles de seguidores de las bandas y solistas comenzaron a buscar un alojamiento para lo que será el evento musical del próximo verano 2027 en la zona serrrana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cosquin Rock (@cosquinrock) Cosquin rock 2027: la grilla de artistas La grilla de artistas que se presentarán en el Cosquín rock 2027 todavía no está disponible, pero en la edición de este año se destacaron Abel Pintos, Airbag, Divididos, Las Pelotas, Fito Páez, La Vela Puerca, Ciro y Los Persas, Lali, Dillom, Marilina Bertoldi, Sixsex y Trueno, entre otros artistas nacionales. Entre los músicos internacionales participaron Franz Ferdinand y Morat.