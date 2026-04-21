Victoria Villarruel se bajó de la misa en Luján por el papa Francisco para no estar con Manuel Adorni

La vicepresidenta no asistió al homenaje del cual formaron parte otros funcionarios del Gobierno para evitar mostrarse con el jefe de Gabinete. En cambio, participó de otra ceremonia en Almagro.

La vicepresidenta Victoria Villarruel no asistió a la misa en la Basílica de Luján a un año de la muerte del papa Francisco , debido a que evitó mostrarse junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por las denuncias que lo salpican por enriquecimiento ilícito. En cambio, concurrió a un homenaje en la Basílica de San Carlos y María Auxiliadora , ubicada en el barrio porteño de Almagro.

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El conductor de Minuto Uno , Gustavo Sylvestre , se refirió a la ausencia de Villarruel en la ceremonia en Luján y marcó que fue para no coincidir con Adorni. "Hay que fijarse la ferocidad de la interna del Gobierno, que la vicepresidenta a cargo de la presidencia de Argentina no estuvo presente en la misa de Luján porque iba Adorni y no quería sacarse una foto al lado de él" , expresó en C5N.

En tal sentido, el periodista de C5N Pablo Ibáñez señaló en la red social X que la vicepresidenta, quien se mantiene distanciada del presidente Javier Milei y otros miembros del Gobierno, participó de un acto en la Basílica de San Carlos y María Auxiliadora, donde Jorge Bergoglio fue bautizado.

La decisión de Villarruel se produjo en medio de tormenta que rodea al jefe de Gabinete, quien enfrenta un mar de dudas en torno a su patrimonio. El foco de la investigación está puesto en la compra de un departamento en la calle Miró al 500 , en Caballito, y en la adquisición de una casa en el country Indio Cua Golf Club , en Exaltación de la Cruz.

De acuerdo al expediente, el inmueble en la Ciudad de Buenos Aires fue adquirido en noviembre de 2025 por u$s230.000, con un crédito hipotecario de u$s200.000 otorgado por las vendedoras , Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.

En paralelo, la vivienda en el country fue escriturada ese mismo mes a nombre de la esposa de Adorni, Julieta Bettina Angeletti. La fiscalía también busca determinar el vínculo entre la escribana y el funcionario, en particular por las visitas que la profesional realizó a la Casa Rosada durante el período en que se concretaron las operaciones.

En tanto, en el expediente figura una hipoteca previa por u$s100.000 vinculada a la compra de una propiedad en Parque Chacabuco, con la participación de otros prestamistas. Además, el ministro coordinador también quedó bajo la mira de la Justicia después de que el fiscal Gerardo Pollicita recibiera información sobre un viaje en primera clase a las playas de Aruba en diciembre de 2024.

Manuel Adorni y Axel Kicillof coincidieron en Luján por el homenaje al papa Francisco

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, participó de una ceremonia en la Basílica de Luján junto a otros ministros del Gobierno y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el marco del primer aniversario de la muerte del papa Francisco.

La misa comenzó con un discurso del presidente del Episcopado y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, quien remarcó el rol de Jorge Bergoglio durante su papado: "Queremos testimoniar en esta eucaristía nuestra gratitud a Dios por la vida y el ministerio del Papa Francisco. Lo hacemos acompañados por miembros de nuestras comunidades parroquiales e instituciones de la Iglesia".

Junto a Adorni y Kicillof, de la ceremonia también participaron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y los ministros Carlos Presti (Defensa), Mario Lugones (Salud), Diego Santilli (Interior), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Alejandra Monteoliva (Seguridad).

La invitación a los funcionarios se concretó a través de la Cancillería que conduce Pablo Quirno y con ayuda de la Secretaría de Culto, a cargo de Agustín Caulo. Ambos funcionarios trabajaron coordinadamente con los equipos de la Conferencia Episcopal Argentina para acercar las invitaciones de los principales ministros, gobernadores, titulares del poder legislativo y al presidente Javier Milei, quien agradeció la invitación pero no asistió por su viaje a Israel.

En este marco, desde el Episcopado hicieron saber su agradecimiento al jefe de Estado por su asistencia a la Iglesia del Santo Sepulcro, ubicada en Jerusalén, uno de los lugares más importantes y sagrados para el catolicismo.