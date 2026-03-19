La OMS advirtió que "Argentina será menos segura" tras su salida del organismo El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, aseguró que la retirada del país constituye un riesgo sanitario no solo para Argentina sino para el mundo. Por + Seguir en







Tedros Ghebreyesus cuestiona la salida de Argentina de la OMS.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la decisión de Argentina de abandonar la entidad sanitaria internacional hará que el país “esté menos protegido”. Además, señaló que si Argentina mantiene diferencias con la OMS, esas tensiones también se trasladan a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Considero que la salida de la OMS representa una pérdida tanto para Argentina como para la comunidad global. La seguridad en materia de salud requiere cooperación universal, y este paso reducirá el nivel de protección de Argentina”, afirmó el directo del organismo. Asimismo, subrayó que “gran parte de las iniciativas que llevamos adelante se desarrollan en coordinación con la OPS, con la cual compartimos objetivos y trabajamos de manera estrechamente alineada en numerosos temas”.

Por otra parte, el director general de la OMS indicó que actualmente se está evaluando la situación de la membresía de Argentina en ambas organizaciones. Aunque el Gobierno de Javier Milei anunció oficialmente su retiro el pasado 17 de marzo, la agencia de Naciones Unidas precisó que la desvinculación no será definitiva hasta que se someta a debate y, eventualmente, a votación en la Asamblea General de los Estados miembros prevista para mayo.

Javier Milei (1) YouTube: Captura de video Argentina concretó su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un año después de haber notificado formalmente su decisión ante la ONU. El canciller Pablo Quirno confirmó que la desvinculación se hizo efectiva el 17 de marzo de 2026, en cumplimiento de lo establecido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

El Gobierno de Javier Milei justificó la medida por sus diferencias con la OMS durante la pandemia de COVID-19, calificando al organismo como un instrumento de control social. Pese a la ruptura, aseguró que continuará impulsando la cooperación internacional en salud mediante acuerdos bilaterales y regionales.

Embed Hoy se formalizó la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Hace un año tomamos esta decisión soberana, encomendada por el Presidente @JMilei, que pone en primer lugar la salud de los argentinos y la capacidad del país de definir sus propias políticas… https://t.co/ksAKmp2IYs — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) March 17, 2026 La decisión generó críticas de especialistas, que la consideraron perjudicial para la seguridad sanitaria del país, mientras que el Ejecutivo defendió que refuerza la soberanía y otorga mayor flexibilidad en la definición de políticas públicas.