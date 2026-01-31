La conductora, expareja del actor, dijo que había preferido guardarse esa información y mantenerla en silencio.

El reciente final de la relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro sigue dando que hablar en el mundo del espectáculo. En ese contexto, Sabrina Rojas rompió el silencio y lanzó una revelación que rápidamente encendió la polémica.

Todo ocurrió al aire de SQP , cuando le preguntaron sin rodeos si Castro había sido infiel a Flor Vigna con Siciliani. Lejos de esquivar el tema, la actriz fue tajante: “Sí” , respondió, y pidió unos minutos para contar una situación que, según aseguró, nunca había hecho pública.

“Les digo algo. Yo estaba en Carlos Paz haciendo temporada. Lu estaba de novio con Flor y estaba haciendo teatro con una amiga de Griselda”, comenzó relatando, dejando entrever que conocía detalles del detrás de escena.

El episodio que terminó de convencerla ocurrió poco después. “Veo que llega Griselda a Mar del Plata. Y yo toda la historia ya la sabía. Lo viví y dije: ‘ay, pobre Flor’” , recordó.

Rojas remarcó que, pese a lo que interpretó en ese momento, eligió mantenerse al margen para no entrar en líos. “ Yo siempre callada, nunca dije nada, por supuesto” , explicó. Sin embargo, la escena quedó grabada en su memoria y ahora decidió compartirla.

“Pasaron dos, tres minutos y cuando vi que (Griselda) estaba en Mar del Plata dije: ‘ay, Flor, lo que te espera, mami’”, agregó, fiel a su estilo frontal.

Flor Vigna reveló amenazas de un exnovio y en redes apuntaron a Luciano Castro

Flor Vigna lanzó este jueves su nuevo tema, La vara está baja, y reveló en Instagram distintas amenazas que le hicieron sus exnovios como parte de la promoción. "Después de tantas mentiras, manipulación y frases como 'si te vas, me mato' o 'tirate un tiro en el paladar', hay un antes y un después en la confianza, hay algo que se rompe para siempre", se lamentó.

"El miedo a volver a amar, el miedo a la traición, se te queda impregnado en el corazón", remarcó la cantante en una foto con una remera que hace referencia a los audios de Luciano Castro a Sarah Borrell durante su relación con Griselda Siciliani.

Flor Vigna Instagram Publicación de Flor Vigna para promocionar su canción La vara está baja.

Vigna explicó: "Con el tiempo entendí que sanar no es callar y listo. Que soltar no tiene que ver con hacerse la superada, sino con mirar lo vivido de frente… Alquimizar el dolor".

Dos semanas atrás había subido un video en TikTok con un mensaje similar. "Yo reflexionando como perdí tanto tiempo con un cacas", escribió sobre las imágenes de ella sentada en el baño escuchando su nueva canción, y remató: "Me decía que si lo dejaba se mataba. Al final nos cuerneó y manipuló a mí y a todas".

En las dos publicaciones, por la crisis de Castro y Siciliani en el ojo mediático, en los comentarios no tardaron en relacionar las anécdotas con el actor.

"Que lo que dolió se vuelva cicatriz, no para endurecerte, sino para recordarte que nunca más tenés que hacerte tan mal a vos misma. De eso habla esta canción: de subir la vara con vos", concluyó Vigna.

Para el videoclip de su nuevo tema, la artista se tiñó el pelo de rojo y se puso extensiones. Documentó el proceso en su cuenta de TikTok.