Marta Fort confesó que la van a operar: hay preocupación por que le pase lo mismo que a Ricardo La influencer contó los detalles de la intervención que la espera en Estados Unidos y su entorno más cercano expresó su temor por el procedimiento. Agregar C5N en









Se trata de un cuadro de escoliosis. Redes sociales

El anuncio de una próxima cirugía por parte de Marta Fort generó preocupación entre sus seguidores por el temor de que se repita la historia de su padre, Ricardo Fort. Ante la numerosa cantidad de comentarios, César Carozza, extutor legal de la joven, salió a explicar públicamente el cuadro que atraviesa la heredera de Felfort.

La propia Marta dio a conocer la noticia en su paso por PH: Podemos Hablar. "Nací con un problema del lado derecho de la pierna. Me quedé por unos segundos sin aire del lado izquierdo del cerebro. Y ahora me tengo que hacer una operación en Minnesota. Estoy un poco asustada", contó, dejando en claro la ansiedad que le genera el procedimiento que se acerca.

La joven detalló además la magnitud de la intervención: "Es complicada. Tres meses de plancha total. Es de columna. Ya de por sí a mi familia no le gusta mucho esa idea, porque se quedaron muy traumados. Cuando me fui a hacer la radiografía, me dijeron que había posibilidad de cirugía". Se trata de un cuadro de escoliosis, la curvatura anormal de la espina dorsal, que requeriría abrir la columna y un extenso período de reposo posterior.

Consultado sobre la situación, Carozza no ocultó su preocupación en diálogo con DDM: "Está tan bien... A mí cuando me preguntan si la haría operar respondo que ni loco, yo lo voy a evitar siempre que pueda". El abogado remarcó que Marta cuenta con una rehabilitación motriz de entre el 96 y el 97 por ciento, lo que a su entender pone en duda la necesidad de someterse a una cirugía de este tipo: "¿Para qué someterse a eso por una escoliosis?". Y agregó, horrorizado por lo que implicaría el proceso: "Tiene que estar tres meses en reposo. Te tienen que abrir la columna".

El recuerdo de Marta Fort de su padre y de la muerte de su padrino Durante su participación en PH: Podemos Hablar, Marta Fort también repasó los momentos más duros de su vida, marcada tempranamente por dos pérdidas profundas. A los 9 años perdió a su padre, Ricardo Fort, y a días de cumplir 18 atravesó el suicidio de su tutor, Gustavo Martínez, a quien describió como una pérdida incluso más impactante que la de su propio padre.

Sobre Ricardo Fort, la joven reconoció que terminó adoptando parte de su estética y sus costumbres como una forma de sentirse cerca de él. "Soy el resultado de lo que juré destruir, porque a mi viejo le gustaban así, mi viejo aspiraba a que yo sea esto", dijo en referencia a su aspecto físico. Y agregó: "Ahora soy rubia, ahora me hice las tetas, ahora tengo un par de retoques en la cara. No sé si para sentirme más cerca o qué, terminé adoptando ciertas costumbres de las personas que perdí". El momento más fuerte de la entrevista llegó cuando, en una dinámica de preguntas cruzadas con L-Gante, el cantante le consultó por el episodio "más heavy" de su vida. Marta habló entonces sobre el suicidio de Gustavo Martínez, quien padecía Alzheimer: "Él fue desarrollando una enfermedad, que es el Alzheimer. Yo estaba por hacer un viaje para festejar mi cumple. Él, cuatro días antes, se suicidó. En mi casa". Fue su hermano quien le dio la noticia, algo que en un primer momento le costó creer: "Cuando me lo dijeron a mí, yo pensaba que era una mentira. Hasta que mi hermano no me dijo que venía la policía, yo no lo creí porque no lo veía capaz".