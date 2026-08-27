La grave denuncia que hizo Campanita en Gran Hermano: puede haber una expulsión ya mismo

El clima en Gran Hermano: Generación Dorada alcanzó su punto más crítico tras una escandalosa madrugada durante este jueves. A través de un duro comunicado oficial en Instagram, la participante paraguaya conocida como Campanita denunció haber sufrido episodios de violencia física, verbal y psicológica por parte de sus compañeras. La situación escaló a tal nivel que la producción analiza aplicar una sanción ejemplar que derive en una expulsión inmediata.

El detonante ocurrió tras la gala de nominaciones del miércoles, cuando la jugadora reclamó a viva voz por la desaparición de sus cosméticos. Al no obtener respuestas, ingresó al dormitorio para tomar pertenencias ajenas y se apoderó de una fotografía familiar de Pincoya . Ese gesto desató un infierno de gritos, empujones, insultos directos y un peligroso forcejeo masivo donde también intervinieron Danelik, Sol y Brian Sarmiento para intentar frenar la agresión.

En el comunicado difundido por el entorno de Steffy Pereira , se exigió una postura de "tolerancia cero" ante lo que calificaron como conductas inadmisibles y violencia explícita. "Se han identificado episodios claros de agresión física con contactos corporales intimidatorios y empujones, además de persecución y humillaciones" , detalló el escrito.

El testimonio remarca que ningún formato de entretenimiento televisivo justifica ataques directos hacia la dignidad e integridad de las personas. La denuncia no se limitó al ámbito del reglamento de Telefe, sino que escaló al plano estrictamente legal. La participante advirtió que el ambiente mediático no exime a nadie de responsabilidades éticas y citó marcos de la Constitución Nacional e instrumentos internacionales como la Convención de Belém do Pará. En el texto aseguraron que, de no cesar el hostigamiento, iniciarán medidas de protección, reclamos civiles y los correspondientes procesos penales.

Con este conflicto en su punto máximo, la audiencia se pregunta cuándo llegará a su fin esta intensa edición del programa. Las autoridades de la señal televisiva ya establecieron que el concurso transita sus semanas decisivas de competencia. La gran final de Gran Hermano 2026 está programada oficialmente para mediados del próximo mes de septiembre , cerrando así un ciclo histórico cargado de polémica.

A lo largo de estos meses, el formato Generación Dorada logró consolidar picos de audiencia en la televisión abierta y en plataformas digitales. La convivencia extrema entre figuras mediáticas de distintas nacionalidades aceleró los tiempos de conflicto en el tramo final del juego. Este desenlace prematuro para varios participantes responde a una estrategia del canal para empalmar la final con su nueva grilla de programación.

Las instancias finales del reality show contemplan la eliminación progresiva de los últimos nominados antes de la noche decisiva. Los televidentes seguirán teniendo el poder de decisión mediante el voto telefónico para definir quiénes ocuparán un lugar en el podio. Sin embargo, las eventuales sanciones disciplinarias de la producción podrían alterar por completo la placa y acelerar la salida de varios concursantes.

El ganador o ganadora de esta temporada se alzará con el premio millonario en efectivo y una propiedad, según confirmaron las fuentes del canal. Los finalistas deberán resistir la presión psicológica de la recta final en medio de un aislamiento marcado por las disputas recientes. El cierre de puertas de la casa más famosa del país promete un despliegue técnico y logístico sin precedentes en la pantalla chica.