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Empujones, golpes, gritos y amenazas en una de las noches más calientes de Gran Hermano: "Háganla mierda a esa"

Una feroz disputa sacudió la convivencia a pasos de la instancia decisiva.

Un escandaloso cruce entre los participantes generó revuelo.

Un escandaloso cruce entre los participantes generó revuelo.

Telefe

La recta final de Gran Hermano atraviesa su punto de máxima tensión tras desencadenarse un violento conflicto que rozó la agresión física. La clasificación a la instancia definitiva de Yanina Zilli y Luana Fernández quedó totalmente eclipsada por el estallido entre las nominadas que permanecen en placa.

En Gran Hermano el aire se corta con tijera.
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El detonante fue un acto de represalia por parte de Campanita, quien sufrió la sustracción de sus cosméticos y debió ingresar al confesionario a cara lavada. En respuesta, tomó retratos familiares ajenos, incluida la fotografía del hijo de Pincoya, lo que desató una reacción desmedida dentro de la vivienda.

Fuera de sí, la concursante chilena exigió la salida de su compañera al exclamar a viva voz: “Que se vaya de la fiesta... qué se cree que es... tocar la foto de los hijos”. Pese a los intentos de contención de Sol, la participante se dirigió enfáticamente a las cámaras exigiendo el repudio del público.

Pincoya explotó en la casa más famosa.

Pincoya explotó en la casa más famosa.

La noche más escandalosa de Gran Hermano

El conflicto escaló de inmediato cuando Danelik intervino con un empujón directo contra Campanita y procedió a apoderarse de su bolso personal con intenciones de arrojarlo al agua. En medio del tumulto, diversos integrantes incitaban la agresión con gritos de “tiráselo, tiráselo”, mientras otros jugadores intentaban interponerse.

Ante la inminencia de un choque pugilístico, la producción debió intervenir mediante los altoparlantes del recinto, emitiendo la voz directiva de la casa: “Chicos, por favor, cálmense todos, por favor”. Sin embargo, la advertencia del Big no logró mitigar la violencia ni frenar las agresiones verbales.

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Sin intimidarse ante el apercibimiento, Pincoya insistió en su pedido de sanción popular dirigiéndose nuevamente a la audiencia: “Háganla mierda por huevona”. La secuencia consolidó el episodio más escabroso registrado en la historia del formato televisivo en el país.

Posteriormente, Campanita rompió en llanto manifestando el sometimiento sistemático que padece: “Son unas tremendas malvadas... por más que yo haya perdido... me están empujando”. En su descargo, añadió: “Desde que yo llegué me tratan de una manera horrible, muy fea... les molesta tanto mi presencia”.

Danelik tuvo un fuerte cruce con Campanita.

Danelik tuvo un fuerte cruce con Campanita.

Las plataformas digitales replicaron el repudio masivo de la audiencia ante la inacción inicial, denunciando que múltiples competidores acorralaron y agredieron físicamente a la participante. La producción evalúa ahora la aplicación de sanciones disciplinarias severas o expulsiones directas antes del desenlace del certamen.

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