El influencer Martín Cirio visitó Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece , y lo convenció de experimentar la homosexualidad a sus 61 años de la forma más particular, ya que hizo mención a su avanzada edad.

Todo comenzó con la temática del envío de fotos sexuales, algo con lo que el futbolista Mauro Icardi quedó envuelto en un fuerte escándalo recientemente . "Cuando mando fotos para hacer el amor, ellos me mandan fotos de su rata y yo les mando... ", expresó el influencer antes de ser interrumpido por el conductor.

Tras escuchar esto, Pergolini señaló: "¿Pero qué? ¿Es como un certificado de sí o no? No le vas a mandar una foto de tu primo, pero uno no está preguntando a la gente cómo es para tener relaciones sexuales así, lo descubrís en el momento". Luego de esta interrupción, Martín Cirio le aclaró que el mundo homosexual es más directo y esto desembocó en un nuevo tema.

Embed - Martín Cirio DEJÓ en OFFSIDE a Mario Pergolini con una PREGUNTA: "¿Vos tenés FOTOS tuyas DESNUDO"?

De esta manera, Mario Pergolini le preguntó: "¿Vos crees que se pasa de heterosexual a homosexual a mi edad?". Y sin pensarlo mucho, el influencer lanzó una respuesta que generó muchas risas entre los presentes y provocó que la situación se haga viral en redes sociales horas después.

"Y sí... Es el momento, si no es ahora, ¿cuándo? Ya de acá, son un par de años más, sino después te morís", remarcó Cirio. Esto provocó carcajadas de los presentes porque el conductor tiene 61 años y está casado con la psicóloga Dolores Galán desde 1990, razón por la cual hicieron énfasis en que está fuera de lo que es el mundo de las relaciones fugaces.

Embed - OTRO DÍA PERDIDO - Programa 29/07/25 - EXCESO DE RISAS CON MARTÍN CIRIO, EN OTRO DÍA PERDIDO

