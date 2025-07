Martín Cirio explotó contra la China Suárez: "Algo que nace así, no termina bien..."

En diálogo con el programa televisivo LAM, Martín Cirio fue consultado por la relación amorosa en cuestión y expresó: "¿Si le veo futuro a la pareja de la China con Mauro Icardi? Obvio que no. No, no, no. Están todo el tiempo demostrando ese amor exorbitante, que nadie tiene, que no existe". Así, volvió a insistir en que no les cree que se trate de un romance real.