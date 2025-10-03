3 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Así era Vitosaura, el dinosaurio carnívoro de seis metros descubierto en La Rioja

El hallazgo tuvo lugar en la región de Los Llanos riojanos. Vivió hace unos 80 millones de años.

Daniela Salinas
Por
Daniela Salinas
Este depredador habría alcanzado los 6 metros de longitud.

Este depredador habría alcanzado los 6 metros de longitud.

Imagen adaptada con IA

Aunque la Patagonia es sinónimo de dinosaurios gigantes, el resto del territorio argentino no se queda atrás y guarda más secretos. En La Rioja, un equipo de Crilar-Conicet presentó a Vitosaura colozacani, la primera especie de dinosaurio abelisáurido descubierto en niveles del Cretácico Superior en la región de Los Llanos riojanos.

El Gobierno acelera la privatización de Nucleoeléctrica, limitando la soberanía y autonomía de Argentina
Te puede interesar:

Del superávit a la privatización: qué pasará con Nucleoeléctrica Argentina

Este depredador habría alcanzado los 6 metros de longitud y no solo es el primer ejemplar nombrado formalmente en la región, sino que su esqueleto parcial tiene relación con otros dinosaurios de la misma familia descubiertos en India y Madagascar, lo que plantea un fascinante rompecabezas para los paleontólogos.

El nombre Vitosaura, es en honor a una prócer de La Rioja, Victoria Romero, conocida como "Doña Vito", pareja del caudillo federal Ángel Vicente "Chacho" Peñaloza. La elección del nombre no es casual: los fósiles fueron hallados precisamente en la zona donde ella nació.

Mientras que Colozacani, hace referencia al valle de Colozacán, al sur de la localidad de Tama en el departamento Ángel Vicente Peñaloza, lugar donde fueron encontrados los restos del dinosaurio.

"Una gran luchadora federal contra el unitarismo", expresó el paleontólogo Lucas Fiorelli de Crilar-Conicet que participó en el descubrimiento en diálogo con C5N, la zona donde la encontraron había nacido doña Victoria, y personaje muy querido y respetado en la provincia.

Los abelisaurios, grupo al que pertenece Vito Saura, fueron los depredadores dominantes del hemisferio sur durante el Cretácico. El miembro más famoso de esta familia es el imponente Carnotaurus, conocido por sus cuernos y su esqueleto casi completo exhibido en el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires.

"La Argentina está posicionado en tercero en el mundo por las ciencias paleontológicas, después de Estados Unidos y China. La paleontología de nuestro país es hiperimportante y de trascendencia mundial", remarcó el investigador.

Esa labor, que se extendería por casi quince años y combinó la rudeza del campo con la precisión del laboratorio, fue la que finalmente permitió armar el rompecabezas y dar a conocer al mundo un hallazgo de enorme significado científico.

El estudio de este dinosaurio planteó una pregunta desconcertante: ¿cómo es posible que un dinosaurio encontrado en La Rioja esté más emparentado con especies halladas en la lejana India y Madagascar que con sus vecinos de la Patagonia argentina?

La respuesta puede encontrarse en la configuración del planeta hace 82 millones de años, ya que los continentes no estaban distribuidos como hoy, sino que Sudamérica, la Antártida, África, la India y Australia formaban un único supercontinente conocido como Gondwana.

Vitosaura
Los abelisaurios fueron los depredadores dominantes del hemisferio sur durante el Cretácico.

Los abelisaurios fueron los depredadores dominantes del hemisferio sur durante el Cretácico.

"Compartió un ambiente semiárido con dinosaurios titanosáuridos, y otros terópodos del grupo de los raptores, cocodrilos terrestres y tortugas", informaron desde Crilar-Conicet.

Aunque ya había comenzado a fragmentarse, la principal conclusión científica del estudio es que el estrecho parentesco del Vitosaura con los abelisaurios como Rahiolisaurus y Majungasaurus, sugiere que todavía existía una conexión terrestre entre estas masas continentales, permitiendo que posiblemente se distribuyeran.

"Llegamos a determinar que el animal era maduro, un subadulto o adulto", añadió el científico, tendría cerca de 17 años, esto se puede saber a partir de los huesos, "nosotros en este caso creemos que era un subadulto, no sabemos si era hembra o no".

En cuánto a los restos encontrados, el investigador aseguró que pertenecen al cráneo, también un par de vértebras, la cadera y parte de la tibia de la pierna. "Pero hemos encontrado más material que lo vamos a publicar más adelante", expresó.

La paleontología en el país es un esfuerzo multidisciplinario y colaborativo, en este descubrimiento participaron investigadores del Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja, como Geol. Harold Jiménez Velandia, y la coautoría de los Drs. Martín Hechenleitner y Lucas Fiorelli junto a Martín Ezcurra y Agustín Martinelli (MACN-CONICET) y el Dr. Giorgio Basilici (Universidad de Campinas, Brasil).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La científica fue nombrada Mensajera de la Paz de la ONU.

Murió Jane Goodall, quien dedicó su vida al estudio del los chimpancés y el cuidado del ambiente

Reconstrucción en vida del nuevo dinosaurio carnívoro Joaquinraptor casali. Ilustración por Andrew McAfee, Carnegie Museum of Natural History.

Descubren en Chubut a Joaquinraptor: un dinosaurio que murió con huesos de un cocodrilo en su mandíbula

NASA afirmó que el sistema de lanzamiento está prácticamente listo.

La NASA confirmó que una misión tripulada a la Luna despegará en 2026

Rescataron a 42 trabajadores explotados en Santa Fe.

Rescataron a 42 trabajadores explotados en Santa Fe: dos eran menores de edad

La IA recreó la versión más divertida y festiva posible de este ícono de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué barrios de Buenos Aires son los "más misteriosos" según la inteligencia artificial

play

"Manipulador", "narcisista" y "agresivo": el detalle de los rasgos psicológicos de Pequeño J

Rating Cero

El resultado es una narrativa que combina el horror con la épica superheroica.

Cuál es el llamativo récord que rompió Marvel con su última serie: superó a Infinity War

La Voz Argentina llega a su fin.

Inesperada eliminación en La Voz Argentina 2025: quién se fue

Esta producción despertó un interés masivo en redes sociales.
play

Tiene solo 6 capítulos, está en Netflix y te mantiene en vilo de principio a fin

Luisana Lopilato posó con un impactante look.

El espectacular look total red de Luisana Lopilato: vestido ajustado con escote en V

La incómoda pregunta que le hizo Guido Kaczka a Susana Giménez

La incómoda pregunta que le hizo Guido Kaczka a Susana Giménez sobre un albergue transitorio

Esta película de Netflix es protagonizada por Samuel L. Jackson.
play

Es de los 2000, está en Netflix y se basa en un hecho real: es un éxito

últimas noticias

Este depredador habría alcanzado los 6 metros de longitud.

Así era Vitosaura, el dinosaurio carnívoro de seis metros descubierto en La Rioja

Hace 26 minutos
Argentina, Brasil y México encabezan el ránking regional.

Cómo el cine y el streaming mueven miles de millones en Argentina y América Latina

Hace 36 minutos
Rescataron a 42 trabajadores explotados en Santa Fe.

Rescataron a 42 trabajadores explotados en Santa Fe: dos eran menores de edad

Hace 40 minutos
Cómo realizar esta postura clásica del yoga.

La postura de yoga que ayuda a liberar emociones reprimidas: cómo hacerla

Hace 55 minutos
Esta práctica también funciona como un ritual de autocuidado.

Qué es el yoga facial y por qué puede aportar en tu día a día para el mantenimiento de tu piel

Hace 56 minutos