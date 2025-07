El futbolista había acusado a Natascha Rey de mentirosa luego de que la joven haya asegurado tener un romance con él. Sin embargo, con el fin de mostrar que no mentía, la joven publicó una grabación del jugador subida de tono.

La joven Natasha Rey indicó que Icardi le escribía, a pesar de tener un romance con Eugenia China Suárez. Ante esto, el jugador publicó una captura sobre un supuesto chat en donde se ve que hay un video descargado y un texto que decía “Soy tu uruguaya, Mauro”. Pero se puede ver que la solicitud de mensaje no estaba aceptada.

La Tati china Suárez se hace la picante como que no le importa jajaja y vos le crees a Mau jaja le hizo captura antes de aceptarla para mostrarte que nada q ver porq ya se la veía venir pic.twitter.com/EMw7INMRg0 — Daiana (@daianarondan) July 23, 2025

En ese mismo "escrache", el jugador escribió: “¿Esta sería mi supuesta amante o a la que le mando mensajes? Jaja. Qué raro, porque nunca le acepté los mensajes y me mando videitos desnuda gratis. Muy poco creíble”.

Sin embargo, en redes sociales indicaron que no se pueden ver los archivos multimedia sin aceptar la solicitud, entonces quedó en duda su versión.

Natasha contraatacó y publicó un video íntimo del jugador que se hizo viral en redes sociales. Ante las acusaciones, Icardi salió a contestar con una foto de él mismo. “Si van a editar y filtrar, por lo menos editen y háganlo más creíble. Tranquilos que no me ofrende, pero sean competentes, no baratitos”.