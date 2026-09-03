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La increíble reacción de Vero Lozano durante una entrevista muy íntima

La conductora mantuvo un diálogo atípico con la reciente eliminada de Gran Hermano.

La presentadora protagonizó una nota peculiar.

La presentadora protagonizó una nota peculiar.

Telefe

Verónica Lozano causó un verdadero revuelo al desnudarse en vivo para entrevistar a la última eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada, la participante chilena conocida popularmente como Pincoya, quien dejó el reality tras caer en el mano a mano decisivo frente a la representante uruguaya Yipio.

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Bajo un formato inédito emitido con la imagen difuminada en Cortá por Lozano (Telefe), ambas figuras abordaron los límites del pudor y la exposición. "Lo tuyo es el desnudo, lo mío también, Pinco, quiero que lo sepas", sentenció la presentadora para abrir un segmento catalogado como un ejercicio absoluto de empatía televisiva.

La charla profundizó en la firme postura existencial de la invitada frente a las críticas y los mandatos estéticos tradicionales. Lejos de justificarse, la trasandina reafirmó su filosofía de vida ante las cámaras del canal de las pelotas con citas textuales contundentes. "Uno ya cuando tiene su edad ya no tiene miedo a nada. Te lanzas nomás", expresó tajante. Con un tono frontal y desprejuiciado, ratificó que su comodidad ante la exhibición responde a una legítima búsqueda de autonomía: "Yo soy libre".

Vero Lozano, con el torso difuminado, en plena entrevista al desnudo con Pincoya.

Vero Lozano, con el torso difuminado, en plena entrevista al desnudo con Pincoya.

El intercambio transitó además por risas cómplices y comentarios sobre la cotidianidad íntima que descolocaron a la audiencia. Entre bromas sobre calcetines y preferencias lumínicas en la alcoba, la conductora disparó una de las apostillas más comentadas. "Desnudo y con calcetines es como que tira un poco para atrás", expresó luego de que la exjugadora confesara preferir dormir "con luz" y "sin calcetines". El suceso confirmó la habilidad del ciclo para resignificar momentos virales y transformarlos en debates profundos sobre la intimidad.

Hacia el final del reportaje, el eje central viró hacia el impacto de su imagen pública y la reacción de su círculo más íntimo. Con total franqueza, la figura reconoció que su incursión en plataformas para adultos generó resistencia familiar, revelando entre risas que su madre "casi ahí mismo quedó botada en el piso".

El paso de Pincoya por Gran Hermano

La estadía de la concursante chilena en el exitoso certamen conducido por Santiago del Moro estuvo marcada por un rotundo sello personal y altísimos niveles de exposición. Convertida en una de las jugadoras más carismáticas de la edición Generación Dorada, su hábito constante de practicar nudismo dentro de la casa dividió las aguas entre sus compañeros. Su reciente eliminación frente a la representante uruguaya truncó sus aspiraciones al trofeo, pero cimentó un perfil mediático arrollador que trascendió las fronteras del programa.

Durante su paso por el confesionario y las jornadas junto a la pileta, la trasandina hizo bandera de su libertad corporal sin importarle el juicio ajeno ni las cámaras permanentes. Esa plataforma le permitió incursionar en la venta de contenido digital, aunque durante el reportaje aclaró mediante una cita directa que planea cerrar esa etapa próximamente: "Yo estoy en esas páginas igual. Pero ahora lo voy a cerrar", confesó, remarcando que sus galerías priorizan la estética artística y jamás muestran material explícito: "No muestro nada la 'casita'".

Pincoya, también con su cuerpo blureado.

Pincoya, también con su cuerpo blureado.

La decisión de monetizar su imagen generó cortocircuitos con su pareja, Rodrigo, quien intentó encarrilar la incursión digital bajo estrictas condiciones que ella misma blanqueó al aire mediante testimonios textuales. "Lo único que te voy a decir, que sean unas fotos bonitas, que sean artísticas, porque los primeros que te deben de ir a ver van a ser tus haters", le advirtió su esposo, evidenciando una resistencia interna que la protagonista gestionó con pragmatismo al admitir que a su marido "no le gusta que yo haga estas cosas".

El cierre de su paso por el fenómeno televisivo dejó una contundente declaración de principios sobre la autoaceptación y la lucha contra los mandatos hegemónicos. Frente a las cámaras y completamente desprovista de artificios textiles, dejó un mensaje motivacional tajante para quienes reprimen sus deseos: "Atrévase nomás. Tiene que atreverse de hacer todo lo que quiera, porque nadie revive de la tumba". Con una profunda reivindicación de su autoestima, concluyó con una frase lapidaria: "A pesar de que no tengo un cuerpo hegemónico, me siento la mujer más hermosa".

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