La increíble oferta que rechazó Rei por amor a María Becerra

A dos meses de haber blanqueado su noviazgo, los artistas María Becerra y Rei disfrutan al máximo su relación en plena etapa de enamoramiento y no solo en las redes sociales se demuestran su cariño y admiración, sino también a través de sus actos: el artista de 25 años reveló la increíble oferta que rechazó por amor a su novia.

Ambos artistas están pasando por el mejor momento de su carrera y con shows y giras intentan aprovechar al máximo los momentos que les toca estar juntos.

Por qué Rei rechazó ser telonero de Daddy Yankee en el Movistar Arena

Ante la mirada atónita del conductor Andy Kusnetzoff explicó: “Hago shows, toco en festivales, en boliches y en distintos lugares. Antes de ayer me ofrecieron, me dijo mi manager, para tocar el 31 de diciembre a la noche en otro lugar lejos de acá, donde yo voy a estar lejos de mi familia”. Reconoció que en esas fechas “pagan el triple de lo que vale lo tu show”, pero prefiere estar con sus seres queridos.

Es por eso que frente a esa decisión, reveló: “Fui a España a acompañar a mi novia (María Becerra) por su trabajo, ella arrancaba una gira que comenzaba el 26 de septiembre y yo terminaba mi gira y arrancaba la de ella”.

“Cuando llegué a España, me llegó un mensaje de mi equipo. Me estaban ofreciendo abrir el show de Daddy Yankee en Argentina. Obviamente, dije que no porque estaba disfrutando de mi momento de amor con ella. Sentí que lo más honesto para mí era acompañar a la persona que amo”, destacó y si bien reconoció que le hubiese encantado telonear a Daddy Yankee, dejó en claro que “eran mis días de vacaciones y compañía, quería aprovecharlos.