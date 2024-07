Fernando Gamboa Redes sociales

“Una eternidad, sufrí como un perro. Lo hice público en una entrevista con El Gráfico y dije que cuando dejé de jugar a la pelota estuve un año debajo de la cama. Nunca me di cuenta que tenía que dejar. Me agarró pubalgia después de cinco meses buenos en Argentinos Juniors después de volver del Grasshoppers de Suiza y salir campeón”, indicó.

Y agregó: “No me podía mover, me infiltraba casi todos los días a escondidas de mis compañeros. Llegó un momento que hablé con Luis Segura y le dije 'me voy, rescindamos el contrato y cuando me recupere pego la vuelta'".

Fue entonces que recordó el momento en el que le cayó la ficha: “Yo dije, 'después de 20 años no quiero correr el riesgo de terminar mi carrera yéndome al descenso y me puede pasar', de hecho, dos de los tres descendieron. Me seguí preparando y a los seis meses sin darme cuenta de un día para el otro dejé de ser jugador”.

Diego Latorre reveló un secreto en ESPN que dejó al Pollo Vignolo sin palabras

El comentarista Diego Latorre sorprendió con una confesión delante de sus compañeros de ESPN F90 y dejó sin palabras a Sebastián “Pollo” Vignolo: reveló una conversación que tuvo con un dirigente de River en la época en la que él era futbolista. ¿De qué se trata?

diego pollo vignolo.jpg Diego Latorre y el Pollo Vignolo se suman a Fútbol para Todos

El actual panelista del programa de ESPN, en su etapa como futbolista jugó en Boca, pero también en Racing. Otros clubes también fueron Fiorentina, Cruz Azul, Rosario Central, Chacarita y Comunicaciones.

Sucede que, en medio de un debate sobre la posible llegada de Adam Bareiro a River, y que tampoco se descarta que desembarque en Boca, recordaron jugadores que pasaron a uno de esos clubes y estuvieron cerca de llegar al rival.