La impresionante transformación de Tini Stoessel para el 2025: sorprendió con su nuevo look Una renovación capilar reciente desató reacciones, marcada por tonos claros, texturas suaves y decisiones estilísticas vinculadas al escenario.







El nuevo look de Tini Stoessel incluyó un rubio luminoso, trabajado en medios y puntas, y ondas descontracturadas que reemplazaron el lacio.

El outfit elegido combinó un vestido blanco de silueta entallada con guantes largos de cuero negro que generaron un contraste marcado.

En shows anteriores, Tini Stoessel lució estilismos con lencería, cuero, transparencias y tachuelas, reforzando una estética urbana y pop.

La cantante alternó versiones románticas y audaces con abrigos de piel sintética, bucaneras, microtop, minifalda y accesorios escénicos. La impresionante transformación de Tini Stoessel volvió a quedar en el centro de la escena gracias a su nuevo look, una apuesta que sorprendió tras presentarse en el estadio de River junto a María Becerra, donde desplegó una versión más relajada y luminosa de su estética.

El abandono del lacio absoluto y el énfasis en una textura ondulada aportaron dinamismo, manteniendo el largo original y destacando facciones mediante mechones estratégicos. La intervención de su estilista, Zacarías Guedes, redefinió el color con un rubio parejo aplicado en medios y puntas para intensificar el brillo.

Junto al cambio, Tini eligió un vestido blanco de silueta entallada, con escote recto, mangas cortas estructuradas y falda midi, una pieza sin estampas ni adornos que mantuvo el protagonismo en la figura. El contraste más llamativo apareció en los accesorios: unos guantes largos de cuero negro, que rompieron la estética total white y aportaron un gesto dramático cercano al pop actual. El maquillaje acompañó con naturalidad: labios nude, piel iluminada y un enfoque que reforzó la atención en la melena ondulada.

Esta transformación se suma a apuestas anteriores donde ya había mostrado inclinación por la experimentación. Durante su serie de ocho shows en Tecnópolis, se lució con lencería estilo Y2K, combinando corpiños en blanco y negro con culottes de lazos cruzados, y bucaneras acharoladas con textura croco.

También recurrió al cuero negro con tachas plateadas en conjuntos acompañados por anteojos y trench al tono. En otra presentación se inclinó por un body blanco encorsetado con apliques rosas, mientras que los looks urbanos incluyeron corpiños y culottes símil cuero, botas de caña alta y una cap con visera, además de un llamativo tapado de piel blanca con veteado negro.

Tini Look Futtura Tini Stoessel optó por un look minimalista en tonos blancos con accesorios oscuros, destacando su cambio capilar trabajado por Zacarías Guedes con una textura más relajada. @tinistoessel Así se ve Tini Stoessel con su nuevo cambio de look El resultado final de este refresh es una imagen más madura y descontracturada, que se aleja de la estética rígida que solía mantener en escena. La propuesta transmite ligereza y luminosidad, y coloca el cabello como eje expresivo, reforzando una presencia más espontánea sin perder elegancia. El look también revela una búsqueda por simplificar la silueta para que el foco recaiga en la gestualidad y en el movimiento. Tini Look Futtura 2 @tinistoessel Este viraje estilístico dialoga con las puestas anteriores, donde predominaban los guiños teatrales y las texturas llamativas. Ahora, en cambio, sobresale una lectura más equilibrada: menos saturación visual y mayor intención narrativa. Es un giro que no rompe con la audacia que la caracteriza, pero sí la reinterpreta en clave más sofisticada, marcando una transición hacia una imagen que combina impacto con sutileza.