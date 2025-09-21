21 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Pensó que su dolor de espalda era por la edad pero cuando fue al médico descubrió algo inesperado

Lo que parecía una simple afección lumbar terminó siendo una grave enfermedad que puso en jaque su vida a los 33 años.

Por
Lo que parecía un simple dolor de espalda terminó siendo un cáncer en etapa 4 que puso en jaque su vida a los 33 años.

Lo que parecía un simple dolor de espalda terminó siendo un cáncer en etapa 4 que puso en jaque su vida a los 33 años.

Pensó que su dolor de espalda era por la edad pero cuando fue al médico descubrió algo inesperado: lo que parecía un simple molestia terminó siendo un diagnóstico devastador.

Es clave saber cómo reaccionar cuando alguien se está ahogando y qué pasos seguir para intentar salvarle la vida.
Te puede interesar:

Qué podés hacer si otra persona se está atragantando según los médicos

Stephen Lea, un techador británico de 33 años, creyó durante meses que las dolencias que sentía eran producto del desgaste físico de su oficio. Sin embargo, tras varias consultas médicas, descubrió que en realidad padecía un tipo condición médica que cambió por completo el rumbo de su vida.

El caso de Stephen refleja cómo el cuerpo puede enviar señales de alerta que, en ocasiones, se confunden con el cansancio o los problemas musculares. Su experiencia se volvió viral en medios internacionales y sirve como recordatorio de la importancia de prestar atención a los síntomas persistentes. su historia es un llamado de atención sobre la importancia de no subestimar las señales físicas, incluso en personas jóvenes y aparentemente sanas. El dolor persistente no siempre se debe al cansancio o al esfuerzo laboral: en algunos casos puede esconder enfermedades graves que requieren diagnóstico temprano.

Además, su experiencia muestra el impacto profundo que una afección tiene no solo en quienes lo padecen, sino también en sus familias, amistades y entornos laborales. La incertidumbre, la esperanza y el dolor se entremezclan en una batalla que exige tanto fuerza física como mental.

dolor espalda

Qué sucedió con el médico cuando un hombre de 33 años se acercó por un dolor de espalda

En octubre de 2023, después de un viaje con su pareja a Venecia, Stephen comenzó a sentir un dolor constante en la espalda. Lo atribuyó a la fatiga de su trabajo como techador, una ocupación que exige gran esfuerzo físico y largas horas de movimiento. Pese al reposo y a los analgésicos, el dolor no desaparecía y fue empeorando.

En un primer momento, los médicos diagnosticaron un problema muscular común. Sin embargo, ante la falta de mejoría, se ordenaron estudios más profundos. En enero de 2024, una resonancia magnética reveló la verdad: Stephen padecía linfoma no Hodgkin en fase avanzada. El golpe fue devastador para él y su entorno más cercano.

La batalla contra el cáncer

A partir de ese momento, comenzó un tratamiento intensivo que incluyó quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y terapia celular. Los primeros ciclos trajeron algo de esperanza, pero la enfermedad siguió avanzando, reduciendo sus posibilidades de recuperación.

Hoy, el pronóstico médico es incierto. Stephen sabe que su tiempo puede ser limitado y que, según los especialistas, le quedarían apenas algunos meses de vida. A pesar de ello, mantiene una actitud resiliente: asegura que no se dejará vencer fácilmente y que seguirá luchando hasta el final.

Qué es el linfoma no Hodgkin

El linfoma no Hodgkin es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, encargado de defender al organismo de infecciones. Representa alrededor del 90 % de todos los linfomas diagnosticados y puede presentarse a cualquier edad, aunque es más común después de los 60 años. Según la farmacéutica Roche, sus síntomas más frecuentes incluyen inflamación de ganglios, pérdida de peso, fatiga y dolor persistente.

Noticias relacionadas

Cómo practicar estos siete ejercicios para comenzar el día.

Los 7 estiramientos de yoga para hacer en la cama y arrancar el día con todo

Una de las más recomendadas es una crema nocturna con extractos naturales.

Si tenés la piel delicada y te salen zarpullidos fácil, este es el truco para solucionarlo

Las nuevas empresas que toman medidas a favor del Medio Ambiente

Esta planta de reciclaje busca aprovechar las baterías de los autos con una innovadora idea: cuál es

play

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer unos sorrentinos repletos de sabor

Las palmeritas tienen un nuevo aliado con una receta impensada: el jamón y queso.

Receta ideal para la tarde con un ingrediente secreto: cómo hacer palmeritas rellenas

Este pueblo alemán es famoso por su gastronomía.

Está cerca de Buenos Aires y es un pueblo oculto con sabor alemán: comida y cerveza excelente

Rating Cero

Thiago Medina sigue internado con pronóstico reservado en Moreno

Alfa reveló el difícil momento que estaba pasando Thiago Medina antes del accidente

Yuyito González confirmó su separación de Javier Milei en abril de este año, pero no habían dado detalles del por qué
play

Yuyito González contó por qué se separó de Milei

Sylvester Stallone ha sufrido una gran cantidad de cambios en su físico para interpretar sus papeles en Hollywood.

La impresionante transformación de Sylvester Stallone: su antes y después

Anne Hathaway es la estrella de esta comedia romántica.
play

Netflix: es una película increíble, la protagoniza Anne Hathaway y mezcla la comedia con la fantasía

En esta serie, la ambientación en el siglo XVII convive con críticas actuales como desigualdad y corrupción.
play

Está en Netflix y es tan adictiva que podés terminarla en 2 días máximo: una serie de 8 capítulos

Zaira Nara marca tendencia con sus looks.

Un look diferente: Zaira Nara posó con un conjunto de ropa interior que todas querrán tener

últimas noticias

Además, 7 de cada 10 empresas reportaron resultados negativos en el último bimestre. 

La venta de ropa cayó un 12% en el último bimestre y se extiende la crisis del sector

Hace 31 minutos
Thiago Medina sigue internado con pronóstico reservado en Moreno

Alfa reveló el difícil momento que estaba pasando Thiago Medina antes del accidente

Hace 43 minutos
La IA revela que aspectos de las personas transmiten confianza en una primera cita.

La inteligencia artificial reveló que esta actitud es clave para quedar atractivo en la primera cita: cuál es

Hace 44 minutos
Cómo eliminar a las moscas.

Cuál es el mejor truco para ahuyentar a las moscar y que no molesten más

Hace 55 minutos
Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre durante una conferencia en Utah.

Cómo será el funeral de Charlie Kirk: un estadio, seguridad extrema y la presencia de Donald Trump

Hace 1 hora