La impresionante transformación de Sabrina Rojas: así se veía de más joven La actriz mendocina compartió imágenes de sus primeros años como modelo y reveló cómo una cirugía estética marcó un antes y un después en su carrera.







Sabrina Rojas recordó sus inicios como modelo y destacó el drástico cambio físico que atravesó en su carrera. Redes sociales

El cambio físico de Sabrina Rojas a lo largo de los años volvió a quedar en evidencia tras la difusión de imágenes de sus inicios en el modelaje. En esas fotos, tomadas mucho antes de alcanzar la popularidad en televisión, la actriz mostraba una apariencia completamente distinta a la que luce en la actualidad. El contraste entre aquella joven de cabello oscuro y la figura que hoy se reconoce en los medios generó sorpresa entre quienes siguen de cerca su carrera.

Las postales, en las que apareció junto a Pamela David durante un evento publicitario, dejaron en claro cómo la estética y el paso del tiempo transformaron de manera drástica su imagen. El parecido con su hija Esperanza Castro también quedó al descubierto, pero lo que más llamó la atención fue la naturalidad con la que posaba, alejada de los retoques y de las cirugías que eligió después.

Hoy, con 44 años, la mendocina exhibe un look que dista notablemente de aquella etapa juvenil. El tono rubio que la caracteriza, sus cirugías y la madurez artística construyeron una figura muy diferente de la que comenzó su carrera. Ese recorrido personal y profesional refleja una evolución que va más allá de lo laboral y que consolidó a Rojas como una de las personalidades más comentadas de la escena local.

Sabrina Rojas joven Con 44 años, Sabrina Rojas sorprendió al mostrar fotos de su juventud y compararlas con su apariencia actual. @rojassasi

Sabrina Rojas reveló qué cirugía estética se hizo con su primer sueldo La propia actriz contó meses atrás, en mayo de este año, que el primer sueldo importante que ganó gracias a una publicidad lo destinó a una cirugía estética. “Me hice las lolas, me alcanzaba justo”, relató en el programa Pasó en América. Según explicó, luego de la operación se sintió más segura y hasta recordó haber ido de compras a Avenida Cabildo para estrenar strapless.

Con el tiempo, la reflexión llegó acompañada de cierta autocrítica. “Qué estupidez, ¿cómo una boludez nos pone seguras? Para mí era un lujo porque yo pagaba el alquiler”, admitió al recordar aquella etapa. Su colega Natalie Weber sumó una experiencia similar, subrayando cómo la presión estética atraviesa a muchas mujeres dentro y fuera de los medios. Sabrina Rojas Sabrina Rojas reveló que destinó su primer sueldo importante a una cirugía estética que marcó su imagen pública. Redes sociales Este testimonio se suma a la extensa trayectoria de Sabrina Rojas, que combina la exposición mediática con elecciones personales que marcaron su identidad pública. La evolución de su imagen, desde aquella jovencita que posaba como promotora hasta la figura actual de la televisión argentina, refleja un recorrido en el que la estética y la autenticidad fueron de la mano.