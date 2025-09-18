La impresionante transformación de Alejandro Fantino: así se veía en sus inicios como relator Las postales de sus primeros pasos en los medios, donde su imagen generó comentarios divertidos y comparaciones inesperadas.







Con un nuevo tatuaje inspirado en la cultura japonesa, el periodista volvió a mostrar su interés por el arte corporal.

Alejandro Fantino tuvo sus comienzos como relator de fútbol, cuando debutó narrando la campaña de Boca. De aquel momento quedaron imágenes en las que aparece con pelo largo y lacio, un look radicalmente distinto al que mantiene en la actualidad.

Con el paso del tiempo, el periodista se consolidó como una figura clave de los medios argentinos. Lideró programas deportivos como Mar de Fondo en TyC Sports, donde marcó un estilo propio, y luego dio un salto a ciclos de debate político y actualidad, con Animales Sueltos en América TV como su marca registrada. La diferencia entre aquel joven de 27 años y el conductor actual no solo se refleja en la estética, sino también en el recorrido profesional que lo posicionó como uno de los comunicadores más reconocidos del país.

En paralelo, Fantino mostró su interés por la expresión artística a través del cuerpo. En los últimos meses se sumó un nuevo tatuaje, inspirado en la tradición japonesa. Eligió la máscara demoníaca del teatro nipón, símbolo de pasiones extremas como rabia, celos o envidia. Para él, el arte corporal es una manera de reafirmar su identidad y, al mismo tiempo, un tributo al trabajo de tatuadores locales que admira por su trayectoria.

Fantino Jóven Alejandro Fantino sorprendió al revelar fotos de sus inicios como relator, donde lucía un look muy distinto al actual. @fantinofantino

Alejandro Fantino apuntó contra el Gobierno En la actualidad, el conductor combina sus proyectos mediáticos con intervenciones de fuerte contenido político. En recientes transmisiones televisivas, señaló la dificultad de continuar respaldando al presidente Javier Milei, a quien defendió abiertamente en sus primeros meses de gestión.

Fantino advirtió sobre la caída de la industria, la recesión, la falta de obra pública y la ausencia de respuestas concretas para sostener la gobernabilidad. Aunque sus planteos se asemejan a los de la oposición, los reformuló en clave de pregunta, buscando cómo seguir acompañando a La Libertad Avanza en medio de un escenario adverso. Fantino En medio del debate político, Alejandro Fantino reconoció las dificultades de seguir respaldando a Javier Milei. Redes sociales Incluso, apeló a su audiencia para que le acerque alternativas que permitan mantener el apoyo al Gobierno. De esta manera, dejó en claro que la incertidumbre también atraviesa a quienes hasta ahora fueron sus defensores más firmes, marcando un cambio de tono en su habitual respaldo a la gestión oficialista.