Gran Hermano 2026: quién será el primer eliminado según las encuestas iniciales

La primera semana de competencia está llegando a su punto más crítico, revelando las primeras tendencias del público y definiendo quiénes deberán enfrentar el riesgo inminente de abandonar la casa.

La gala de eliminación en Gran Hermano será el próximo lunes. 

  • Las encuestas realizadas en redes sociales ya permiten visualizar una clara división entre los jugadores con mayor respaldo y aquellos que están en la cuerda floja.
  • Yanina y Lucero se encuentran entre los participantes más comprometidos, al haber registrado el menor porcentaje de votos positivos.
  • Pincoya y Carmiña se destacaron rápidamente como las favoritas de la audiencia, logrando duplicar el apoyo obtenido por el resto de sus compañeros en las mediciones digitales.
  • La salvación de Manuel resultó una de las grandes sorpresas de la semana, ya que el importante caudal de votos positivos que recibió le permitió asegurar su continuidad antes de la gala definitiva.

A tan solo días de la primera gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada, las redes sociales y los portales especializados ya comenzaron a trazar el mapa del sentimiento popular. Las primeras encuestas que circulan en plataformas como Instagram y X indican una clara tendencia de quienes son los favoritos de esta nominación y quiénes caminan por la cuerda floja.

Tuvo un affaire con Gonzalo Heredia durante 2001. 
Según la encuesta difundida por Fede Bongiorno, influencer y analista de espectáculos, los más complicados en conseguir el apoyo del público son Yanina y Lucero, quienes presentaron el menor porcentaje de votos positivos tras esta primera semana de certamen.

encuesta gh
Encuesta difundida por Fede Bongiorno (@fedeebongiorn0).

Mientras que Pincoya y Carmiña lograron ganarse el cariño del público en pocos días, con más del doble de votos que varios de los participantes en la encuesta de redes sociales. Lo cual quedó demostrado en la votación positiva del jueves por la noche donde ambas fueron salvadas por el voto de los televidentes.

Lo que sorprendió fue la salvación de Manuel, que recibió un importante número de votos positivos que también lo dejó fuera de la gala de eliminación. De esta manera, quienes quedan en placa, que ahora empieza a ser negativa, son Yanina Zilli, Brian Sarmiento, Gabriel Lucero, Emanuel Di Gioia y Solange Abraham.

El participante que generó polémica en Gran Hermano 2026

Con apenas 48 horas de convivencia, el exfutbolista Brian Sarmiento se convirtió en el centro de las críticas tras protagonizar una situación que desató la indignación de los televidentes.

Brian Sarmiento 25-7-23 (3).png

El hecho, que se volvió tendencia en cuestión de segundos, ocurrió mientras el participante se cambiaba de ropa. Sin mostrar ningún tipo de pudor ni consideración por quienes compartían el espacio con él, Sarmiento se sacó su ropa interior y quedó totalmente al desnudo frente a las cámaras y sus compañeros.

La gravedad del asunto aumentó al notar que entre los presentes se encontraba Danelik, la influencer tucumana que rápidamente se posicionó como una de las concursantes más queridas por la audiencia. Este gesto fue interpretado por muchos como una falta de respeto hacia el resto del grupo.

Como era de esperar, la respuesta en X (ex Twitter) fue inmediata y contundente: “Impresentable”, “Que se vaya ya”, fueron los comentarios que más resonaron entre los usuarios de la plataforma.

