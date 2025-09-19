La impresionante transformación de Lourdes Sánchez: así se veía cuando era más joven

La artista mostró una imagen renovada con el paso del tiempo. Lejos de centrarse en lo estético, estos cambios acompañan el crecimiento de su carrera y la reinvención de su estilo.

Lourdes Sánchez siempre se destacó por su carisma y talento , pero el paso del tiempo también dejó ver una marcada evolución en su apariencia. En sus primeros años frente a cámara lucía un estilo más sencillo y natural, mientras que hoy proyecta una imagen más elegante y acorde a su rol de figura mediática. El contraste entre aquellas fotos del pasado y sus actuales apariciones da una muestra de un cambio físico notorio que no pasa desapercibido.

La bailarina y conductora recorrió un camino intenso dentro del espectáculo de nuestro país. Desde sus inicios en el cuerpo de baile de los programas de Marcelo Tinelli hasta consolidarse como panelista, actriz y animadora infantil, la mediática juntó talento artístico con una fuerte presencia en los medios. Esa exposición constante hizo que su vida personal y sus decisiones estéticas estuvieran bajo la lupa, generando tanto admiración como críticas.

En la actualidad, la también pareja del productor Chato Prada apuesta por mantener un perfil activo en los medios y redes sociales . En esos lugares comparte su faceta como madre y artista, su transformación, lejos de ser solo estética, acompaña el crecimiento de su carrera y la reinvención de su estilo.

Qué dijo Lourdes Sánchez tras las críticas por llevar a su hijo de 8 años en su cochecito

Durante unas vacaciones familiares en Orlando, Lourdes Sánchez compartió en redes un video junto a su hijo Valentín en un cochecito, lo que desató una ola de comentarios en torno a la edad del niño. Algunos usuarios cuestionaron la elección, alegando que no era apropiado para un chico de ocho años, mientras otros defendieron la decisión de la bailarina.

Lejos de ignorar las críticas, la mediática eligió responder con naturalidad desde sus historias de Instagram. En el clip mostró los mensajes que recibió y se dirigió a cámara para explicar que, debido al calor y a las largas caminatas en los parques temáticos, el carrito les resultaba una herramienta útil para disfrutar sin agotarse. Incluso le preguntó a su hijo si le gustaba, a lo que él respondió afirmativamente porque “si no me canso”.

lourdes sanchez Redes sociales

La bailarina remarcó que tanto ella como su familia estaban conformes con la decisión y que lo recomendarían a otros padres en circunstancias similares. Pese a las opiniones divididas en redes, Lourdes Sánchez sostuvo su postura y dejó claro que cada familia encuentra sus propias maneras de organizarse durante un viaje. De ese modo, defendió su elección priorizando el bienestar de su hijo frente a estas críticas.