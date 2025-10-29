La impresionante transformación de la protagonista de Euphoria: parece otra persona

La actriz estadounidense sorprendió con un nuevo look y habló sobre la esperada tercera temporada de la serie, que marcó su carrera.

El cambio coincidió con la presentación de su película Christy en Los Ángeles.

La protagonista de Euphoria, Sydney Sweeney , volvió a sorprender al público con una transformación que marca un antes y un después en su estilo. Durante la premiere de su nueva película Christy , en Los Ángeles, la actriz lució un corte bob elegante y un tono de rubio más intenso , bautizado por su colorista Jacob Schwartz como dark suede blonde.

El nuevo look, realizado con productos de Schwarzkopf Professional, resalta el azul de sus ojos y la luminosidad de su piel. El estilista Glen Coco , responsable del corte, lo definió como “el viaje al bob de Sydney Sweeney” . La actriz, embajadora de Kérastase, completó su aparición con un vestido blanco de líneas simples y un maquillaje natural que realzó su imagen renovada.

Más allá del cambio estético, Sweeney vive un gran momento profesional y personal. Está en plena promoción de Christy y mantiene una relación con el productor musical Scooter Braun , mientras consolida su lugar como una de las figuras más influyentes de Hollywood . Su nueva imagen fue celebrada en redes, donde muchos la calificaron como “irreconocible” y “más sofisticada que nunca”.

Sydney Sweeney dio detalles de la temporada 3 de Euphoria

Tras más de tres años de espera, los fanáticos cuentan los días para el regreso de Euphoria. En una entrevista con Variety, Sidney Sweeney reveló que el rodaje de la tercera temporada está por finalizar y que volver al set fue “como regresar a casa”.

La actriz adelantó que la nueva entrega mostrará un salto temporal y abordará las consecuencias de las decisiones que marcaron a cada personaje. “Grabamos de forma separada, así que descubriré mucho junto al público”, confesó la estadounidense.

Sydney Sweeney Su interpretación de Cassie Howard la consagró como una figura clave del drama juvenil. Redes sociales

Aunque no confirmó si esta será la última temporada, Sweeney reconoció que su papel de Cassie Howard definió su carrera y le permitió demostrar su versatilidad actoral. Con este nuevo ciclo, Euphoria busca reafirmar su lugar como una de las series más influyentes de la última década.