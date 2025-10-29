IR A
IR A

La impresionante transformación de la protagonista de Euphoria: parece otra persona

La actriz estadounidense sorprendió con un nuevo look y habló sobre la esperada tercera temporada de la serie, que marcó su carrera.

La actriz deslumbró en Los Ángeles con un look completamente renovado.

La actriz deslumbró en Los Ángeles con un look completamente renovado.

Instagram

  • Sydney Sweeney estrenó un nuevo corte bob con un rubio más intenso y sofisticado.

  • El cambio coincidió con la presentación de su película Christy en Los Ángeles.

  • El look fue creado por los estilistas Glen Coco y Jacob Schwartz.

  • Además, compartió detalles sobre el regreso de Euphoria en su tercera temporada.

Marie Moreau se convirtió en un elemento clave para el final de The Boys﻿.
Te puede interesar:

Terminó la serie Gen V: ¿Amazon Prime Video quiere la tercera temporada?

La protagonista de Euphoria, Sydney Sweeney, volvió a sorprender al público con una transformación que marca un antes y un después en su estilo. Durante la premiere de su nueva película Christy, en Los Ángeles, la actriz lució un corte bob elegante y un tono de rubio más intenso, bautizado por su colorista Jacob Schwartz como dark suede blonde.

El nuevo look, realizado con productos de Schwarzkopf Professional, resalta el azul de sus ojos y la luminosidad de su piel. El estilista Glen Coco, responsable del corte, lo definió como “el viaje al bob de Sydney Sweeney”. La actriz, embajadora de Kérastase, completó su aparición con un vestido blanco de líneas simples y un maquillaje natural que realzó su imagen renovada.

Más allá del cambio estético, Sweeney vive un gran momento profesional y personal. Está en plena promoción de Christy y mantiene una relación con el productor musical Scooter Braun, mientras consolida su lugar como una de las figuras más influyentes de Hollywood. Su nueva imagen fue celebrada en redes, donde muchos la calificaron como “irreconocible” y “más sofisticada que nunca”.

Sydney Sweeney dio detalles de la temporada 3 de Euphoria

Tras más de tres años de espera, los fanáticos cuentan los días para el regreso de Euphoria. En una entrevista con Variety, Sidney Sweeney reveló que el rodaje de la tercera temporada está por finalizar y que volver al set fue “como regresar a casa”.

La actriz adelantó que la nueva entrega mostrará un salto temporal y abordará las consecuencias de las decisiones que marcaron a cada personaje. “Grabamos de forma separada, así que descubriré mucho junto al público”, confesó la estadounidense.

Sydney Sweeney
Su interpretación de Cassie Howard la consagró como una figura clave del drama juvenil.

Su interpretación de Cassie Howard la consagró como una figura clave del drama juvenil.

Aunque no confirmó si esta será la última temporada, Sweeney reconoció que su papel de Cassie Howard definió su carrera y le permitió demostrar su versatilidad actoral. Con este nuevo ciclo, Euphoria busca reafirmar su lugar como una de las series más influyentes de la última década.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La segunda temporada de esta serie llegó a Netflix el 23 de octubre.
play

Tiene solo 2 temporadas, pocos capítulos y es una de las más vistas en Netflix

Claudia Schijman es un actriz y docente 

Dolor en el espectáculo: murió una de las actrices de El Eternauta

Esta serie de Netflix mezcla drama y humor negro.
play

La serie de Netflix de solo 8 capítulos que está cargada de humor negro

Esta comedia romántica tiene dos protagonistas muy diferentes entre sí.
play

Tiene solo 12 capítulos, está en Netflix y ofrece una mezcla única entre fantasía y romance

play

Estela Cristiani, directora de la serie En el barro: "Era necesaria la mirada de una mujer al frente de esta historia"

La serie con la que se enganchó el delantero argentino.
play

Esta es la serie que le encanta a Julián Álvarez: está en Netflix

últimas noticias

Los fraudes digitales se multiplican durante las fechas de descuentos y grandes eventos de consumo.

¿Adiós a las compras online? La nueva estafa con la que te roban los datos de la tarjeta

Hace 11 minutos
El dólar mayorista mantiene distancia del techo de la banda.

El dólar cae levemente, pero se mantiene al borde de los $1.500

Hace 13 minutos
Es un destino de referencia global junto con Maimará de Jujuy.

Turismo en Argentina: el pueblo correntino que fue destacado a nivel mundial

Hace 13 minutos
El ejercicio intenso ayuda a quemar calorías en pocos minutos.

El ejercicio físico para quemar kilos en solo 15 minutos

Hace 21 minutos
Tagliafico sorprendió con su faceta de modelo.

Menos es más: Nicolás Tagliafico deslumbra con un look minimalista perfecto en las calles de Japón

Hace 22 minutos