La impresionante transformación de Charlie Hunnam para interpretar a Ed Gein en "Monstruo": 14 kilos menos

El actor británico atravesó un proceso físico y emocional para encarnar al asesino que inspiró los clásicos más perturbadores del cine, bajo la dirección de Ryan Murphy.

El actor británico se aisló durante la filmación para reproducir el entorno emocional del verdadero Gein.

Convertirse en Ed Gein fue uno de los desafíos más intensos en la carrera de Charlie Hunnam . Lejos de una simple interpretación, el actor británico se sumergió en una preparación física y mental que lo transformó por completo. Para interpretar al llamado “carnicero de Plainfield”, protagonista de la nueva serie de Ryan Murphy para Netflix , Hunnam perdió catorce kilos y adoptó una rutina marcada por la soledad y la introspección.

El creador de Dahmer vuelve así a indagar en la mente de los criminales más perturbadores de la historia estadounidense. Esta vez, el foco está en Ed Gein , el hombre que inspiró películas como Psicosis y La matanza de Texas. Su vida, signada por la represión, el aislamiento y una relación enfermiza con su madre, sirve como punto de partida para un retrato que intenta ir más allá del horror y adentrarse en la tragedia humana.

Para Charlie Hunnam, interpretar al asesino implicó explorar los límites de la empatía . “Fue un viaje a un territorio mental donde no hay descanso”, expresó. El actor explicó que necesitaba sentir el deterioro del personaje en su propio cuerpo para comprenderlo, razón por la cual adoptó una dieta estricta y un entrenamiento que lo llevaron a perder peso en pocas semanas.

La interpretación de Charlie Hunnam se apoyó en archivos policiales y testimonios reales para construir un retrato psicológico del asesino.

Dieta rigurosa y entrenamiento fuerte, la clave de la transformación de Charlie Hunnam

El proceso físico fue apenas una parte del desafío. Durante la filmación, Charlie Hunnam decidió mantener distancia del resto del elenco para reproducir el aislamiento que marcó la vida de Gein. Pasó largas jornadas solo, revisando archivos policiales y leyendo sobre patologías mentales vinculadas a la soledad.

El objetivo, según Ryan Murphy, fue construir un relato que no glorificara los crímenes, sino que mostrara cómo el abandono y el abuso pueden deformar la mente humana. “Charlie entendió desde el inicio que Ed no debía ser solo un asesino, sino un reflejo de la fragilidad y el desamparo”, explicó el director.

Charlie Honnam transformacion Ryan Murphy retoma los crímenes reales tras el éxito de Dahmer y Los Menéndez, ahora con Monstruo: la historia de Ed Gein. Netflix

La relación con su madre, una figura dominante y cruel, aparece como el eje emocional del personaje. Hunnam destacó que ese vínculo fue central para entender la psique de Gein: una vida marcada por la culpa y el deseo de aprobación. “Su historia es la de alguien que nunca aprendió a ser humano entre humanos”, resumió el actor, dejando en claro que su interpretación busca comprender, no justificar.