Rodeado de películas y series icónicas, Neal McDonough se ha consolidado como un actor secundario de gran versatilidad en Hollywood. Conocido por interpretar a Dum Dum Dugan en ‘Capitán América: el primer vengador’, también participó en producciones como ‘Timeline’, ‘Minority Report’, ‘Mujeres desesperadas’, ‘Arrow’ y ‘Tulsa King’. A lo largo de su carrera, construyó una reputación sólida entre directores y colegas. Sin embargo, su último proyecto exigió un compromiso físico nunca antes visto, llevándolo a una transformación corporal que sorprende incluso a sus compañeros y seguidores.
Para interpretar a Joe Wainwright, un campeón de rodeo retirado que vuelve a montar toros para salvar la vida de su nieto, en la película "El último rodeo", McDonough debía mostrar un físico imponente y abdominales perfectamente definidos.
A pesar de sus dudas iniciales sobre si lograría un cuerpo digno de un héroe de acción a casi 60 años, el actor se enfocó en una disciplina rigurosa que combinó entrenamientos de fuerza, resistencia y acondicionamiento funcional, bajo la supervisión de un entrenador personal especializado en preparación de actores para cine.
El proceso no solo modificó su apariencia, sino que también mejoró su resistencia, energía y rendimiento general. Según reveló a ‘Muscle and Fitness’, ahora puede seguir el ritmo de actores mucho más jóvenes, e incluso de atletas con la mitad de su edad. Esta transformación se convirtió en una experiencia de orgullo personal, con un momento emblemático: cuando se arranca la camisa en plena escena y exhibe los resultados de meses de dedicación, mostrando que la constancia y la disciplina pueden generar resultados sobresalientes incluso en la edad adulta.
Neal McDonough interpreta a Joe Wainwright, un campeón de rodeo retirado, en su último proyecto cinematográfico: El último rodeo.
La clave para la transformación física de Neal McDonough
El actor implementó un programa diario de ejercicios matutinos que incluyó trabajo de potencia, resistencia y fuerza funcional, adaptado a las exigencias de su personaje. Además, renovó por completo su alimentación, enfocándose en optimizar la recuperación muscular y mantener un bajo porcentaje de grasa corporal.
El actor combinó entrenamientos de fuerza y resistencia con un plan nutricional para alcanzar un físico atlético.
Neal McDonough reconoce que la preparación fue mental y física: “Me sentí muy orgulloso de ese momento en particular, porque nos preparamos para ello. Cuando lo escribí en el guion, cuando me arranco la camisa, ese momento estaba en mi mente”, comentó. Su disciplina demuestra que la constancia y la planificación son fundamentales para lograr transformaciones significativas incluso a edad avanzada.