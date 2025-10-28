La impresionante transformación de uno de los actores de Capitán América: tiene los abdominales marcados a los 59 años A punto de cumplir 60, Neal McDonough sorprende con un cuerpo escultural y un rendimiento físico que rivaliza con profesionales mucho más jóvenes.







La transformación de McDonough demuestra que la edad no limita la dedicación ni la fuerza. @neal_mcdonough

Neal McDonough, conocido por papeles en Capitán América, 'Timeline' y 'Minority Report', se prepara para un nuevo desafío físico.

El actor de 59 años ha logrado abdominales marcados y fuerza renovada para interpretar a un campeón de rodeo en 'El Último Rodeo'.

Su transformación incluyó rutina de gimnasio intensa, alimentación renovada y entrenamiento de potencia y resistencia.

La experiencia le ha permitido recuperar energía y competir en rendimiento con actores más jóvenes y atletas de menor edad.

Rodeado de películas y series icónicas, Neal McDonough se ha consolidado como un actor secundario de gran versatilidad en Hollywood. Conocido por interpretar a Dum Dum Dugan en ‘Capitán América: el primer vengador’, también participó en producciones como ‘Timeline’, ‘Minority Report’, ‘Mujeres desesperadas’, ‘Arrow’ y ‘Tulsa King’. A lo largo de su carrera, construyó una reputación sólida entre directores y colegas. Sin embargo, su último proyecto exigió un compromiso físico nunca antes visto, llevándolo a una transformación corporal que sorprende incluso a sus compañeros y seguidores.

Para interpretar a Joe Wainwright, un campeón de rodeo retirado que vuelve a montar toros para salvar la vida de su nieto, en la película "El último rodeo", McDonough debía mostrar un físico imponente y abdominales perfectamente definidos.

A pesar de sus dudas iniciales sobre si lograría un cuerpo digno de un héroe de acción a casi 60 años, el actor se enfocó en una disciplina rigurosa que combinó entrenamientos de fuerza, resistencia y acondicionamiento funcional, bajo la supervisión de un entrenador personal especializado en preparación de actores para cine.

El proceso no solo modificó su apariencia, sino que también mejoró su resistencia, energía y rendimiento general. Según reveló a ‘Muscle and Fitness’, ahora puede seguir el ritmo de actores mucho más jóvenes, e incluso de atletas con la mitad de su edad. Esta transformación se convirtió en una experiencia de orgullo personal, con un momento emblemático: cuando se arranca la camisa en plena escena y exhibe los resultados de meses de dedicación, mostrando que la constancia y la disciplina pueden generar resultados sobresalientes incluso en la edad adulta.