Adelantan el cambio de por vida que aplicará Apple en sus iPhone Un especialista en tecnología reveló detalles sobre la transformación que la compañía estadounidense planea incorporar en el diseño de sus próximos teléfonos. Por Agregar C5N en









Una reciente filtración anticipa un rediseño clave en los celulares.

El gigante tecnológico estadounidense Apple vuelve a ubicarse en el centro de la escena global a raíz de una filtración que promete modificar para siempre el diseño físico de sus iPhone. Según trascendió en las últimas horas dentro del ecosistema digital, la compañía planea introducir una transformación estructural en la arquitectura externa de sus próximos dispositivos, una decisión que impactaría directamente en la experiencia cotidiana de millones de usuarios alrededor del mundo.

Así será la escala cromática de los iPhone 18. De acuerdo con la información difundida por el especialista Miguel García de Blas en las plataformas del portal Topes de Gama, la firma creada por Steve Wozniak y Steve Jobs evalúa despedirse definitivamente de uno de los elementos más característicos de sus equipos recientes. Esta posible modificación marca un punto de inflexión en la estética tradicional del teléfono, abriendo un fuerte debate entre los fanáticos de la marca sobre la utilidad de cada componente físico.

Cuál es el cambio que aplicaría Apple en sus iPhone Según reveló el experto en tecnología, la empresa norteamericana analiza eliminar físicamente el botón de acción de sus futuros celulares, desatando sorpresa ya que se trataba de un comando personalizable muy valorado: "Apple va a eliminar uno de los botones que más odio de los iPhone, sinceramente. O sea, es verdad que no es el que más ultraodio, pero es que los odio casi todos. La noticia dice que está pensando en eliminar el botón de acción de los iPhone. No el botón de cámara, que es mi archienemigo. No, no, el botón de acción".

Respecto a los plazos estimados para esta modificación de diseño, las versiones indican que la medida podría concretarse durante el lanzamiento programado para el segundo semestre del próximo año. En ese sentido, el analista cuestionó que la empresa decida descartar una herramienta versátil en lugar de quitar el control fotográfico, expresando su postura sin filtros: "Entonces, en vez de eliminar el botón de cámara, que era el que realmente aporta poco, sinceramente, eliminan el botón de acción, que por lo menos le podías meter ahí tus atajos, tus cositas y más o menos te lo dejabas apañado".

No obstante, la desaparición de esta pieza en el chasis del teléfono no implicaría perder las herramientas y atajos rápidos que los usuarios ya tenían configurados. Según explicó el comunicador, las funciones del botón eliminado serán absorbidas e integradas dentro del propio botón de cámara, diferenciándose por el tipo de presión ejercida sobre el sensor: "Dicen que básicamente este botón de acción se elimina físicamente, pero las funciones de este botón de acción pasan al botón de cámara. Es decir, un solo toque al botón de cámara abriría la cámara, una pulsación prolongada del botón de cámara abriría la acción que tengas configurada en ese botón de acción que teníamos hasta ahora".