13 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Chau vuelos baratos: la aerolínea low cost que dejó de vender pasajes en Argentina

La empresa suspendió las reservas de una ruta aérea muy frecuente para los pasajeros, tras acumular pérdidas millonarias y preparar una profunda reestructuración.

Por
Una reconocida empresa aeronáutica dejó de operar un vuelo clave.

Una reconocida empresa aeronáutica dejó de operar un vuelo clave.

La aerolínea española Plus Ultra dejó de vender pasajes entre Buenos Aires y Madrid y enfrenta una grave crisis financiera que pone en riesgo su continuidad en la Argentina. La compañía había comenzado a operar en el país a fines de mayo de 2026, con una propuesta de vuelos baratos a España.

El INDEC informó la capacidad instalada de septiembre. 
Te puede interesar:

La capacidad instalada de la industria se ubicó en 60,1% durante septiembre

Este viernes, se conoció que la empresa inició un preconcurso de acreedores en España y prepara una reestructuración que contempla despidos, reducción de operaciones y suspensión de rutas internacionales. La medida llega apenas seis meses después de su desembarco en el mercado argentino.

La situación responde a pérdidas operativas de 31,08 millones de euros entre febrero y agosto, agravadas por el aumento del combustible. El gasto alcanzó los 104,83 millones de euros, frente a los 69,13 millones presupuestados, lo que profundizó las dificultades económicas de la compañía.

Según informó la prensa española, Plus Ultra retiró de su página web la venta de pasajes hacia Buenos Aires y Lima, en Perú. La empresa busca concentrar sus operaciones regulares en Venezuela, aunque todavía no se confirmó una fecha definitiva para el cese de los vuelos con Argentina.

La incertidumbre también afecta a los pasajeros que ya compraron pasajes. Hasta el momento, no se difundió un cronograma definitivo de cancelaciones ni una solución general para las reservas existentes. La compañía aseguró que mantiene como prioridad la atención de sus pasajeros y la continuidad de sus operaciones.

Un avi{on de Plus Ultra.

Un avi{on de Plus Ultra.

La empresa había reducido su frecuencia

Las primeras señales de dificultades aparecieron a principios de octubre de 2026, cuando Plus Ultra anunció una reducción de cinco a dos vuelos semanales entre Buenos Aires y Madrid. El ajuste estaba previsto desde el 19 de octubre hasta el 13 de diciembre, inicialmente por las obras en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En aquel momento, la empresa explicó que la decisión respondía principalmente al impacto de los desvíos de vuelos hacia Montevideo, necesarios durante los trabajos aeroportuarios. Según señalaron sus representantes a La Nación, esas modificaciones provocaban mayores tiempos operativos, dificultades de planificación y costos adicionales.

Sin embargo, las escalas previstas en Montevideo estaban vinculadas a las obras realizadas entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre. La decisión de mantener menos frecuencias hasta diciembre generó interrogantes sobre la verdadera situación económica de la aerolínea y la sostenibilidad de sus vuelos internacionales.

Pese a las dificultades, Plus Ultra había asegurado en octubre que "la Argentina continúa siendo un mercado estratégico" y ratificado su apuesta por la conectividad con España. Semanas después, la suspensión de la venta de pasajes y el proceso de reestructuración pusieron en duda aquella posición. ¿

Ahora, la empresa enfrenta un posible expediente de regulación de empleo (ERE) que involucra a su estructura laboral de 679 trabajadores en Madrid. Mientras negocia con sus acreedores, busca preservar sus conexiones con Venezuela y su negocio de alquiler de aviones ACMI, en medio de una crisis que amenaza su presencia en Argentina.

Noticias relacionadas

El Indec informó cómo variaron los salarios en abril.

En septiembre, los salarios crecieron nuevamente por debajo de la inflación

El riesgo país no puede perforar el piso de los 800 puntos. 

Tras encontrar su nuevo piso, el riesgo país sube y se ubica en los 832 puntos

El dólar atravesó una semana estable. 

El dólar cierra la semana en $1.570, máximo histórico

Hubo 19.000 nuevos monotributistas en agosto.

El empleo formal privado sumó 15 meses en baja y el monotributo registró su mayor alza en dos años

El Black Week Mayorista ofrecerá descuentos de hasta 40% en alimentos y bebidas.

Se viene el Black Week Mayorista con descuentos de hasta 40% en alimentos, bebidas y limpieza

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 13 de noviembre

Rating Cero

¡Se filtró! Se conocieron las imagenes del tenso cara a cara de Wanda Nara y La China Suárez.

Se filtró un escandaloso video de Wanda Nara amenazando a la China Suárez: "Te voy a matar a palos"

Apostó por un corte bob, que acompañó con una vincha.

La impresionante transformación de La Joaqui: el cambio de look que dejó atónito a Tiago PZK

Julieta Prandi estaría otra vez en pareja con el músico de Airbag.

¿Julieta Prandi volvió a encontrar el amor? Fue vista con Guido Sardelli tras su reciente separación

Un exparticipante de Gran Hermano abrió una cuenta de OnlyFans.

Un exfigura de Telefe abrió una cuenta de Only Fans: quién es y cuánto cuesta la suscripción

Lla venta de Mandarina al Grupo Octubre puso en duda su continuidad.

La foto que anticiparía el futuro de Yanina Latorre en la TV

Un reconocido periodista habló sobre una supuesta interna familiar del artista.

Revelaron la interna familiar de Marcos Camino tras la muerte del fundador de Los Palmeras

últimas noticias

¡Se filtró! Se conocieron las imagenes del tenso cara a cara de Wanda Nara y La China Suárez.

Se filtró un escandaloso video de Wanda Nara amenazando a la China Suárez: "Te voy a matar a palos"

Hace 8 minutos
El INDEC informó la capacidad instalada de septiembre. 

La capacidad instalada de la industria se ubicó en 60,1% durante septiembre

Hace 12 minutos
El Indec informó cómo variaron los salarios en abril.

En septiembre, los salarios crecieron nuevamente por debajo de la inflación

Hace 14 minutos
El riesgo país no puede perforar el piso de los 800 puntos. 

Tras encontrar su nuevo piso, el riesgo país sube y se ubica en los 832 puntos

Hace 42 minutos
Walter Samuel fue ladero de Lionel Scaloni desde 2019.

Quién podría sumarse al cuerpo técnico de la Selección tras la salida de Walter Samuel

Hace 46 minutos