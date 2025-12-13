Juli Poggio destrozó a la China Suárez con una frase determinante: "La falta de..." La influencer volvió a referirse a la actriz luego de su pelea mediática: “No entiendo la cizaña de meterse con una nena tan chiquita, porque no se puede meter conmigo ahora”. + Seguir en







Juli Poggio se volvió a referir a la China Suárez. Redes sociales

Luego del escándalo mediático entre la Eugenia China Suárez y Julieta Poggio, la influencer volvió a atacar contra ella y aseguró que, la actriz se mete con su versión de niña porque no quiere hacerlo enfrentándola con la figura que es hoy. “No puede”, expresó.

“Me sorprendió la falta de capacidad para entender una situación. Era clarísimo que yo estaba preguntando si ella actuaba en esa serie, ¿cómo no voy a saber que actúa? Vi Casi Ángeles toda mi vida, obviamente la veía”, indicó en Puro Show.

Pero agregó: “Ni siquiera critiqué la serie, solo pregunté si ella actuaba. Yo nunca me meto con nadie y ni en pedo me metería con la China, no estoy para eso. Nunca me la crucé, fue sorpresivo lo que dijo de mí”.

Esto sucede porque la China la atacó: “Que raro que no sepas que actúo Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”.