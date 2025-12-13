IR A
IR A

Juli Poggio destrozó a la China Suárez con una frase determinante: "La falta de..."

La influencer volvió a referirse a la actriz luego de su pelea mediática: “No entiendo la cizaña de meterse con una nena tan chiquita, porque no se puede meter conmigo ahora”.

Juli Poggio se volvió a referir a la China Suárez.

Juli Poggio se volvió a referir a la China Suárez.

Redes sociales

Luego del escándalo mediático entre la Eugenia China Suárez y Julieta Poggio, la influencer volvió a atacar contra ella y aseguró que, la actriz se mete con su versión de niña porque no quiere hacerlo enfrentándola con la figura que es hoy. “No puede”, expresó.

Benjamín Vicuña con Amancio Vicuña Suárez (4), Magnolia Vicuña Suárez (7), Benicio Vicuña Ardohain (10), Bautista Vicuña Ardohain (17) y Beltrán Vicuña Ardohain (12).
Te puede interesar:

En medio de la tensión con la China Suárez, Vicuña reveló con quién pasarán las fiestas sus hijos

“Me sorprendió la falta de capacidad para entender una situación. Era clarísimo que yo estaba preguntando si ella actuaba en esa serie, ¿cómo no voy a saber que actúa? Vi Casi Ángeles toda mi vida, obviamente la veía”, indicó en Puro Show.

Pero agregó: “Ni siquiera critiqué la serie, solo pregunté si ella actuaba. Yo nunca me meto con nadie y ni en pedo me metería con la China, no estoy para eso. Nunca me la crucé, fue sorpresivo lo que dijo de mí”.

Esto sucede porque la China la atacó: “Que raro que no sepas que actúo Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”.

Fue entonces que Poggio volvió a cuestionar:“Es más, ella nombra que yo estaba ahí viéndola en los pasillos. Obvio que la veía y la admiraba, igual que a Lali Espósito, las veía como dos ídolas”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La actriz mostró su nuevo look en medio de los preparativos navideños en Turquía.

La impresionante transformación de la China Suárez a días de comenzar el invierno en Turquía

La actriz participo de la manifestación del colectivo LGTBQ+ en la ciudad balnearia.

Florencia Peña fue la estrella de la Marcha del Orgullo a horas del estreno de Pretty Woman

La pelea entre las influencers sigue creciendo a partir de sus publicaciones en redes sociales.

Guerra de carteras: Wanda Nara usó un bolso de lujo y no tardaron en compararla con la China Suárez y Mauro Icardi

La reacción de la actriz se hizo viral en redes.

El gesto que dejó a todos hablando: la China Suárez reaccionó a un posteo de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

El exfutbolista y la mediática se juntaron para la foto de los personajes del año.

"Siempre hay reproches": la dura confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

El periodista Franco Torchia, invitado especial en TVR.

Franco Torchia, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

últimas noticias

Se trata del Queso Cremón doble crema en su presentación de 500 gramos,

ANMAT y SENASA alertan por la presencia de bacterias en un reconocido queso cremoso

Hace 58 minutos
play

Primera jornada del Festival C5N en tu barrio: música en vivo, comida y solidaridad

Hace 1 hora
Los hinchas causaron destrozos en el estadio. 

Caos y destrozos en India por la estatua de Lionel Messi: detuvieron al organizador del evento

Hace 1 hora
La vida de Mary Magdalen giraba entornos a cambios físicos como tatuajes y cirugías. 

"Es agotador": quién era la influencer adicta a las cirugías que murió al caer de un balcón

Hace 1 hora
La figura del Barcelona ya tendría una nueva pareja.

Tras separarse de Nicki Nicole, Lamine Yamal presentó a su nueva novia: ¿quién es?

Hace 1 hora