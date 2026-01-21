IR A
IR A

La impresionante transformación de Juanita Tinelli: un nuevo cambio de look

La modelo renovó su imagen con un corte que marcó agenda en redes y volvió a posicionarla como referente de estilo en pleno verano 2026.

Una de las hijas de Marcelo Tinelli mostró su renovación de imagen.

Una de las hijas de Marcelo Tinelli mostró su renovación de imagen.

Instagram
  • Presentó un nuevo corte con flequillo que modificó por completo su imagen.
  • Compartió el proceso y el resultado final en Instagram, donde reúne casi 3 millones de seguidores.
  • El look se alinea con las tendencias capilares del verano 2026, basadas en naturalidad y movimiento.
  • Aprovechó la repercusión para hacer un pedido abierto de canjes dirigido a marcas.

Una nueva transformación de Juanita Tinelli se materializó en un cambio de look que no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó en el universo digital. El nuevo corte, con flequillo como eje central, funcionó como un gesto de renovación estética que volvió a ubicarla en el centro de la conversación fashion.

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo
Te puede interesar:

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

El estilo elegido combina un fleco recto pero liviano, mechones desfilados y un largo adaptable a diferentes peinados, una fórmula que responde a las búsquedas actuales de comodidad sin resignar identidad. En cada imagen compartida, la modelo reforzó una impronta fresca y relajada, en sintonía con el clima del verano.

El anuncio del cambio estuvo acompañado por una serie de posteos que repasaron sus looks recientes, desde tonos cobrizos y rojizos hasta castaños profundos. Esa secuencia funcionó como una línea de tiempo estética que dejó en evidencia su costado más audaz y su vínculo con la reinvención permanente.

Embed

Junita Tinelli y un pedido explícito para recibir canjes

El impacto del nuevo look coincidió con otro movimiento que despertó atención. En paralelo, Juanita Tinelli realizó una convocatoria directa y sin intermediarios a marcas y emprendimientos interesados en trabajar con ella mediante canjes y acciones publicitarias.

El mensaje fue difundido a través de sus historias de Instagram, donde explicitó su interés por ropa, accesorios y distintos productos, ampliando el abanico de posibles colaboraciones. La iniciativa se inscribe en una lógica habitual dentro del ecosistema influencer, aunque llamó la atención por su tono frontal.

Juanita Tinelli Canjes
La modelo lanzó una convocatoria abierta para recibir canjes y colaboraciones comerciales a través de sus redes sociales.

La modelo lanzó una convocatoria abierta para recibir canjes y colaboraciones comerciales a través de sus redes sociales.

Este gesto se dio luego de un período familiar complejo que tuvo alta exposición mediática durante noviembre de 2025, marcado por tensiones públicas y posteriores señales de acercamiento. En las últimas semanas, distintas apariciones en redes evidenciaron un clima más distendido.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

últimas noticias

La octava temporada de Drive to Survive se estrenará el 27 de febrero

Se encienden los motores: Netflix confirmó cuándo será el estreno de la octava temporada de Drive To Survive

Hace 9 minutos
Javier Milei expone en Foro Economico Mundial. 

Milei en Davos: "Vemos los daños aberrantes que causó el socialismo en Venezuela"

Hace 13 minutos
Esta mujer que recibió un diagnóstico inimaginable

Veía mal, creía que era el efecto de un vuelo de larga distancia, pero un diagnóstico inesperado la dejó sin palabras

Hace 15 minutos
Las alternativas electrónicas muestran un desempeño más favorable para acompañar el ritmo de los precios en el corto plazo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 4.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

Hace 24 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, La reina del flow, la novela colombiana de 2018 y presentó nuevos capítulos ya disponibles en esta plataforma. 

La reina del flow, la telenovela del momento en Netflix y tiene nuevos capítulos: cuál es la trama

Hace 27 minutos