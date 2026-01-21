La impresionante transformación de Juanita Tinelli: un nuevo cambio de look La modelo renovó su imagen con un corte que marcó agenda en redes y volvió a posicionarla como referente de estilo en pleno verano 2026. + Seguir en







Una de las hijas de Marcelo Tinelli mostró su renovación de imagen. Instagram

Presentó un nuevo corte con flequillo que modificó por completo su imagen.

Compartió el proceso y el resultado final en Instagram, donde reúne casi 3 millones de seguidores.

El look se alinea con las tendencias capilares del verano 2026, basadas en naturalidad y movimiento.

Aprovechó la repercusión para hacer un pedido abierto de canjes dirigido a marcas. Una nueva transformación de Juanita Tinelli se materializó en un cambio de look que no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó en el universo digital. El nuevo corte, con flequillo como eje central, funcionó como un gesto de renovación estética que volvió a ubicarla en el centro de la conversación fashion.

El estilo elegido combina un fleco recto pero liviano, mechones desfilados y un largo adaptable a diferentes peinados, una fórmula que responde a las búsquedas actuales de comodidad sin resignar identidad. En cada imagen compartida, la modelo reforzó una impronta fresca y relajada, en sintonía con el clima del verano.

El anuncio del cambio estuvo acompañado por una serie de posteos que repasaron sus looks recientes, desde tonos cobrizos y rojizos hasta castaños profundos. Esa secuencia funcionó como una línea de tiempo estética que dejó en evidencia su costado más audaz y su vínculo con la reinvención permanente.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juana Tinelli (@juanittinelli1) Junita Tinelli y un pedido explícito para recibir canjes El impacto del nuevo look coincidió con otro movimiento que despertó atención. En paralelo, Juanita Tinelli realizó una convocatoria directa y sin intermediarios a marcas y emprendimientos interesados en trabajar con ella mediante canjes y acciones publicitarias.

El mensaje fue difundido a través de sus historias de Instagram, donde explicitó su interés por ropa, accesorios y distintos productos, ampliando el abanico de posibles colaboraciones. La iniciativa se inscribe en una lógica habitual dentro del ecosistema influencer, aunque llamó la atención por su tono frontal.

Juanita Tinelli Canjes La modelo lanzó una convocatoria abierta para recibir canjes y colaboraciones comerciales a través de sus redes sociales. @juanittinelli1 (IG) Este gesto se dio luego de un período familiar complejo que tuvo alta exposición mediática durante noviembre de 2025, marcado por tensiones públicas y posteriores señales de acercamiento. En las últimas semanas, distintas apariciones en redes evidenciaron un clima más distendido.

TEMAS RELACIONADOS Juanita Tinelli