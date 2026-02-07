IR A
La impresionante transformación de Johnny Depp para un nuevo proyecto: irreconocible

El actor sorprendió con un look radical para encarnar a un personaje clásico y volvió a quedar en el centro de la escena cinematográfica.

Johnny Depp volvió a sorprender con una transformación física radical.

  • Johnny Depp interpretará a Ebenezer Scrooge en una nueva adaptación de un clásico literario.

  • Las primeras imágenes mostraron una transformación física impactante.

  • El proyecto marca su regreso a producciones de alto perfil.

  • El actor también reveló que nunca vio una de sus películas más conocidas.

La impresionante transformación de Johnny Depp para su nuevo proyecto tiene que ver con su papel como Ebenezer Scrooge, el protagonista de una nueva adaptación de A Christmas Carol, donde luce un cambio físico que lo vuelve casi irreconocible, con maquillaje, prótesis y un vestuario que alteran por completo su apariencia habitual.

Un tango homoerótico que se desarrolla a lo largo de 137 minutos donde dos hombres se acercan y alejan física y emocionalmente.
De qué se trata Queer, la polémica película con Daniel Craig que está siendo tendencia en Netflix

Las primeras imágenes del rodaje muestran al actor con una caracterización radical, en línea con su estilo camaleónico y su historial de personajes excéntricos. El proyecto propone una versión renovada del clásico de Charles Dickens, con un enfoque visual más oscuro y fantástico, y busca actualizar la historia para una nueva generación de espectadores.

La producción también marca su regreso a proyectos de gran escala tras algunos años con participaciones más discretas, luego de atravesar conflictos personales y judiciales que lo alejaron de los grandes estudios. Este nuevo rol vuelve a ubicarlo en el centro de la conversación dentro de la industria y genera expectativa por su desempeño en un personaje tan emblemático.

_Johnny Depp
El actor interpretará a Ebenezer Scrooge en una nueva adaptación del clásico navideño.

Por qué Johnny Depp no vio una de sus películas más icónicas

En medio de la expectativa por su nuevo papel, el actor reveló un dato llamativo sobre su carrera: nunca vio “Enemigos públicos”, la película policial estrenada en 2009 y dirigida por Michael Mann, donde interpretó al célebre asaltante de bancos John Dillinger.

Según explicó, evita mirar sus propias interpretaciones porque teme arrepentirse de decisiones actorales o notar detalles que le generen incomodidad. Por ese motivo, prefiere concentrarse en el proceso creativo y en el trabajo en el set, sin revisar el resultado final una vez estrenado.

El filme, ambientado en la década del 30, recrea la persecución del FBI contra el famoso criminal y contó con un elenco de figuras como Christian Bale y Marion Cotillard. A pesar del reconocimiento que tuvo la producción y de su peso dentro de su filmografía, Depp optó por mantenerse al margen de su propio trabajo.

