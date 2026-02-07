IR A
Cuál es la película con Daniel Craig que está siendo furor en Netflix y fue muy comentada por la crítica

Con una ambientación cuidada y un ritmo que invita a sumergirse en la historia, se posiciona como una de las apuestas cinematográficas más fuertes de la N roja.

La película Queer, protagonizada por Daniel Craig, se convirtió en uno de los títulos más comentados del momento tras su llegada al catálogo de Netflix, donde rápidamente comenzó a posicionarse entre lo más visto. La producción, dirigida por el reconocido cineasta Luca Guadagnino, despertó gran interés tanto entre los seguidores del actor como en el público que busca propuestas cinematográficas distintas dentro de la plataforma.

Un tango homoerótico que se desarrolla a lo largo de 137 minutos donde dos hombres se acercan y alejan física y emocionalmente.
De qué se trata Queer, la polémica película con Daniel Craig que está siendo tendencia en Netflix

El film marca un giro notable en la carrera de Craig, ampliamente identificado por su rol como James Bond, y muestra una faceta completamente diferente del actor en un drama que apuesta por una narrativa íntima y un enfoque visual muy particular. Así, el film atrae tanto a quienes siguen la carrera del actor como a espectadores interesados en propuestas profundas y fuera del circuito más comercial.

Sinopsis de Queer, la película que sorprende en Netflix

-Queer - Netflix - Películas

Queer es la adaptación cinematográfica de la novela de William S. Burroughs, estrenada primero en salas de cine y luego disponible en formatos digitales en 2025.

Trata sobre un expatriado estadounidense en la Ciudad de México en los años 50 que, tras recorrer bares y paisajes urbanos, entabla una relación apasionada con otro hombre, interpretado por Drew Starkey.

Tráiler de Queer

Embed - Queer - Tráiler español

Reparto de Queer

Elenco: Daniel Craig, Drew Starkey y Jason Schwartzman

