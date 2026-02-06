IR A
Invierno con la realeza es la película romántica que llegó a Netflix y es furor: de qué se trata

Un viejo estreno de 2017 de Estados Unidos aterrizó en la gran N roja y está siendo tendencia en esta popular plataforma de streaming.

Invierno con la realeza.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios aumentaron notoriamente el año pasado y en este 2026.

es un film impresionante lleno de romance y drama, basada en un amor profundo.

Sinopsis de Invierno con la realeza, la película romántica que es tendencia en Netflix

En unas vacaciones por Europa, una joven se encuentra en medio de un cuento de hadas de la vida real cuando conoce a un atractivo hombre local.

Tráiler de Invierno con la realeza

Reparto de Invierno con la realeza

  • Merritt Patterson como Maggie
  • Jack Donnelly como Adrian
  • Samantha Bond como Beatrice
  • Rhea Bailey como Sarah
  • Cian Barry como Felix
  • Christopher Bowen como Wickford
  • Ryan Ellsworth como Henrik
  • Jane Perry como Janice
