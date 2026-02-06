Invierno con la realeza es la película romántica que llegó a Netflix y es furor: de qué se trata Un viejo estreno de 2017 de Estados Unidos aterrizó en la gran N roja y está siendo tendencia en esta popular plataforma de streaming. + Seguir en







El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios aumentaron notoriamente el año pasado y en este 2026.

Ahora llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 2017 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de Invierno con la realeza, es un film impresionante lleno de romance y drama, basada en un amor profundo. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este nuevo mes de febrero, un entretenimiento ideal para disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Sinopsis de Invierno con la realeza, la película romántica que es tendencia en Netflix En unas vacaciones por Europa, una joven se encuentra en medio de un cuento de hadas de la vida real cuando conoce a un atractivo hombre local.

invierno con la realeza Tráiler de Invierno con la realeza Embed - A Christmas Prince: The Royal Wedding | Official Trailer [HD] | Netflix Reparto de Invierno con la realeza Merritt Patterson como Maggie

Jack Donnelly como Adrian

Samantha Bond como Beatrice

Rhea Bailey como Sarah

Cian Barry como Felix

Christopher Bowen como Wickford

Ryan Ellsworth como Henrik

Ryan Ellsworth como Henrik

Jane Perry como Janice