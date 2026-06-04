Un histórico conductor filtró cómo se manipulaban los votos de Gran Hermano

Las explosivas confesiones del periodista reavivaron las sospechas sobre la influencia que históricamente tuvieron las decisiones de producción en el desarrollo del reality más visto del país.

La polémica alrededor de Gran Hermano sumó un nuevo capítulo este jueves luego de que el histórico conductor Jorge Rial revelara públicamente mecanismos que, según su experiencia al frente del reality, eran utilizados para influir en el desarrollo de las eliminaciones. Sus declaraciones llegaron en un contexto especialmente sensible para el programa, marcado por cuestionamientos de fanáticos, debates en redes sociales y críticas mediáticas sobre la transparencia del formato.

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En el programa de streaming Revueltos, que conduce junto a Viviana Canosa , el periodista anticipó que iba a contar uno de los secretos mejor guardados del reality. “ Le saco la nariz al payaso, no hay drama ”, lanzó antes de comenzar su explicación, en referencia a los cuestionamientos que desde hace semanas rodean al programa y a las sospechas de manipulación que circulan entre los seguidores del formato.

Según explicó Rial, la producción monitoreaba permanentemente el desempeño televisivo de cada participante para determinar quiénes aportaban más contenido y generaban mayor interés entre los televidentes. “ Cuando se vota, obviamente hay un tiempo para votar. Vos como producción sabés quién te rinde y quién no te rinde ”, afirmó. Luego profundizó: “ Y vos ves que se fue a placa uno que te rinde mucho y puede irse. Arranca la votación y el que vos querés que se quede, se está yendo ”.

Frente a ese escenario, el conductor reconoció cuál era la herramienta que utilizaban para influir en el resultado sin alterar directamente los sufragios emitidos por el público. “ Entonces, ¿qué hacía yo? Alargaba o acortaba el tiempo de la votación. No había trampa. Era acortar los tiempos de votación. Los votos que entraban eran reales ”, sostuvo, generando una fuerte repercusión en redes sociales y entre los fanáticos del ciclo.

Rial también dejó otra definición que alimentó el debate sobre el rol de la producción dentro del reality. Ante la consulta sobre si existían participantes predilectos para consagrarse campeones, respondió: “Todo el mundo dice ‘¿quién quiere Gran Hermano que gane?’. Una vez que entraron, no te importa quién gana”. Con esa frase intentó marcar una diferencia entre la búsqueda de mantener jugadores atractivos para el espectáculo durante el desarrollo del programa y el desenlace final de la competencia.

Las revelaciones se conocieron pocos días después de que Juliana “Furia” Scaglione asegurara públicamente que durante su eliminación se habrían borrado votos, una acusación que incrementó las dudas de parte del público.

Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano esta semana

Mientras la polémica por las votaciones domina la conversación pública, dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada ya quedó definida la nueva placa de nominados que enfrentará una de las eliminaciones más importantes de la temporada. La gala del miércoles volvió a estar marcada por estrategias, alianzas y movimientos inesperados.

La líder semanal, Catalina Titi Tcherkaski, utilizó su beneficio para modificar la conformación original de la placa. La jugadora decidió salvar a Tamara Paganini y, en contrapartida, subir a Andrea del Boca, una decisión que generó repercusiones inmediatas entre los participantes y seguidores del reality.

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De esta manera, la placa definitiva quedó integrada por Matías Hanssen, Brian Sarmiento, Franco Zunino, Emanuel Di Gioia, JuaniCar, Sol Abraham, Gisela Pintos y Andrea del Boca. Todos ellos quedaron expuestos a la decisión del público de cara a la próxima gala de eliminación.

Con varias figuras fuertes y perfiles muy diferentes compartiendo la misma placa, la definición aparece como una de las más abiertas de la edición. Los fandoms ya comenzaron a movilizarse en redes sociales y la expectativa crece a medida que se acerca la gala decisiva. En medio de las acusaciones sobre supuestas manipulaciones y los cuestionamientos al formato, el resultado de esta semana será observado con especial atención por la audiencia y los propios participantes.