La impresionante transformación de Barry Keoghan para hacer de Ringo Starr en una biopic de Los Beatles El actor irlandés adoptó el peinado icónico y realiza una intensa preparación musical para el proyecto coral que se estrenará en 2028. + Seguir en







Barry Keoghan, irreconocible como Ringo Starr. Creative commons

Barry Keoghan sorprendió en Londres con un look inspirado en el clásico “moptop” que caracterizó a Ringo Starr.

La nueva imagen marca el inicio de su preparación para una ambiciosa biografía cinematográfica dirigida por Sam Mendes.

El proyecto estará compuesto por cuatro películas independientes que se estrenarán en simultáneo en 2028.

El propio Ringo Starr expresó entusiasmo por la elección del actor y por el enfoque narrativo del director. La aparición pública de Barry Keoghan en Londres generó una inmediata repercusión mediática al dejar en evidencia un cambio de imagen que no pasó inadvertido. El actor irlandés mostró un cabello considerablemente más largo, voluminoso y desordenado, que remitió de manera directa al estilo que inmortalizó a Ringo Starr durante los primeros años de fama de The Beatles. La transformación física no fue casual: representó el primer paso visible hacia la construcción de su personaje en una de las producciones más ambiciosas que se proyectan para el cine musical contemporáneo.

El nuevo peinado, inspirado en el histórico “moptop”, conectó de inmediato con la estética que definió a la banda británica en la década de 1960. Esta elección anticipó un proceso de preparación profundo para Keoghan, conocido por asumir roles de gran intensidad emocional y versatilidad interpretativa. Su presencia durante la proyección de Crime 101 en el Odeon Luxe Leicester Square terminó de confirmar que el cambio ya formaba parte de una transformación sostenida y planificada.

Durante ese evento, el actor de 33 años intentó cubrir parcialmente su nuevo look tocándose el cabello y ocultando parte de su rostro con una bufanda, aunque el estilo resultó imposible de disimular. Acompañado por figuras como Monica Barbaro, Halle Berry, Chris Hemsworth y Mark Ruffalo, Keoghan se mostró relajado, pero fue su apariencia la que concentró la atención. El interés creció aún más por tratarse de la antesala de la esperada biografía cinematográfica de Los Beatles, dirigida por Sam Mendes.

Barry Keoghan - Ringo Starr Barry Keoghan atravesó más de 16 semanas de preparación física y técnica para adoptar la postura, los gestos y la presencia escénica de Ringo Starr. La transformación física de Barry Keoghan La preparación de Barry Keoghan para interpretar a Ringo Starr estuvo marcada por una transformación física profunda, pensada para reproducir con precisión la imagen y la presencia escénica del músico. El actor adoptó el peinado característico, trabajó sobre su postura corporal y modificó gestos y movimientos para acercarse a la impronta relajada y particular que distinguió siempre al baterista de The Beatles.

En distintas entrevistas, Keoghan remarcó el impacto que le generó verse al espejo con su nueva apariencia, ya que sintió que ese cambio externo fue clave para empezar a construir al personaje desde adentro. Según contó, la caracterización no fue solo estética, sino una herramienta para habitar la piel de Ringo y comprender su forma de estar en escena y de vincularse con el resto de la banda.

La transformación incluyó un entrenamiento físico y técnico que se extendió por más de dieciséis semanas. Durante ese período, el actor se enfocó en reproducir la técnica de batería, la coordinación de manos y brazos y la resistencia necesaria para las escenas musicales, un proceso que exigió un alto nivel de esfuerzo corporal y le dejó incluso marcas visibles, como ampollas en las manos. Barry Keoghan transformación Ringo Starr celebró el enfoque coral que mostrará la historia desde la mirada de cada integrante. Ese trabajo sostenido convirtió a su cambio de imagen en algo más que un recurso visual. La transformación física funcionó como la base de su interpretación, permitiéndole construir un Ringo Starr creíble desde lo gestual, lo corporal y lo energético, y reforzando la idea de que su preparación fue tan intensa como comprometida.